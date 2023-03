Medvedev: “Alcaraz merita di essere n.1” (con la sintesi della finale di Indian Wells)

Daniil Medvedev incassa con classe la batosta subita da Carlos Alcaraz nella finale di Indian Wells, riconoscendo ampio merito al giovane rivale, incluso l’essere tornato in vetta al ranking mondiale. Il moscovita dopo la sconfitta – che ha interrotto la sua striscia di 19 vittorie consecutive – ha così parlato alla stampa: “Carlos di merita il n.1? Al cento per cento. È sicuramente un peccato che Novak non possa giocare tutti i tornei, e sono sicuro che a tutti piacerebbe vederlo giocare perché è semplicemente bello vedere Novak giocare. Ma cose stanno così. Se ti fai male, come Rafael Nadal che è infortunato da tempo, potremmo anche dire, beh, se Rafa non fosse infortunato, sarebbe il numero 1. Non possiamo saperlo perché è infortunato, quindi le cose vanno prese per quello che sono. Lo stesso per Novak. Sicuramente se fosse stato in grado di giocare l’anno scorso e quest’anno tutti i tornei, ci sarebbe stata la possibilità di vedere una classifica sia diversa. Ma…. Ma…. Non dovrebbero esserci ma”.

“Carlos è meritatamente il numero 1 al mondo. Ha conquistato più punti di chiunque altro nelle ultime 52 settimane, ed è così che funzionano le classifiche. È stato anche il numero 1 di fine anno 2o22. Io non ci sono riuscito, ci proverò, di sicuro, nella mia carriera”.

La finale è stata un brutto incubo per Daniil, 70 minuti di dominio del rivale. Questa l’analisi del russo: “Oggi è una giornata difficile per chiudere questa settimana, non ho giocato al meglio e lui al contrario ha giocato davvero bene. Questo succede nel tennis. La stessa cosa è successa a me dopo la mia partita con Novak, pensavo di aver giocato abbastanza bene, ma Novak non ha giocato al meglio, succede. Perché non ho giocato al meglio delle mie possibilità? Non lo so, forse è stato per via della sua palla. Forse è stato per il vento, oggi c’era molto vento ed è stato più facile per lui superarlo visto il suo modo di giocare. Al momento non trovo un solo motivo per la sconfitta, non sempre è facile trovare una ragione reale, a volte nel tennis non c’è. Sono deluso dal risultato, ma la settimana è stata fantastica. Sono super felice di aver raggiunto la finale di Indian Wells, questo è come un campo in terra battuta anche se è sintetico, quindi è un buon risultato per me. Vedo solo le cose belle, ora voglio davvero andare a Miami”.

Il bilancio per il russo resta ampiamente positivo: “Penso che supererò questa sconfitta abbastanza velocemente, dipende molto da quante finali hai perso nel periodo precedente. Mi sento bene, ho vinto tre tornei e ho ottenuto il mio miglior risultato a Indian Wells, dove non avevo mai superato i quarti di finale. Ci sono molte cose positive, senza dubbio, anche se rimarrò sempre deluso per non aver vinto questa finale. Cercherò di vincere la prossima volta, ovviamente, o di vincere qui l’anno prossimo. Ne parlerò con il mio allenatore”.