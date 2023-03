Novak Djokovic costretto a rinunciare al torneo di Miami: James Blake “Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo persino tentato di parlare con il governo”

Si è verificato lo scenario più probabile, e Novak Djokovic ha infatti deciso di non partecipare all’ATP 1000 di Miami, in quanto non è autorizzato ad entrare negli Stati Uniti a causa della mancata vaccinazione contro il Covid-19.

Malgrado le pressioni per permettere la partecipazione del tennista serbo al torneo, il governo americano non ha cambiato posizione, sebbene gli organizzatori della competizione avessero fatto il possibile per includere il numero uno del ranking mondiale.

James Blake, direttore del Miami Open, ha condiviso i dettagli dei colloqui con il governo: “Siamo uno dei migliori tornei al mondo e desideriamo avere i migliori giocatori in campo. Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo persino tentato di parlare con il governo, ma non c’è stato niente da fare. È accaduto lo stesso con Indian Wells, dove hanno cercato di ottenere un’eccezione per Djokovic, ma non è stato possibile”, ha riferito a Tennis Channel.

Con il ritiro confermato, Djokovic ritornerà in campo all’ATP 1000 di Monte Carlo, che inizierà il 9 aprile,