Challenger Zadar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Undici azzurri ai nastri di partenza tra Md e Quali

Challenger Zadar – Tabellone Principale – terra

(1) Tseng, Chun-Hsin vs Valkusz, Mate

Qualifier vs Qualifier

Jianu, Filip Cristian vs Dzumhur, Damir

(WC) Poljicak, Mili vs (5) Cobolli, Flavio

(4) Ofner, Sebastian vs Fatic, Nerman

Zekic, Miljan vs Madaras, Dragos Nicolae

Qualifier vs Gigante, Matteo

Medjedovic, Hamad vs (7) Kopriva, Vit

(8) Guinard, Manuel vs Giannessi, Alessandro

Serdarusic, Nino vs Mager, Gianluca

Qualifier vs Coppejans, Kimmer

Piros, Zsombor vs (3) Peniston, Ryan

(6) Lokoli, Laurent vs Cazaux, Arthur

Droguet, Titouan vs (WC) Ajdukovic, Duje

(WC) Prizmic, Dino vs Qualifier

Qualifier vs (2) Kovalik, Jozef

(1) Zeppieri, Giulio vs (Alt) Liutarevich, Ivan

(WC) Nincevic, Frane vs (12) Setkic, Aldin

(2) Milojevic, Nikola vs (WC) Sodan, Ivan

(PR) Jahn, Jeremy vs (10) Cretu, Cezar

(3) Blanchet, Ugo vs (PR) Ocleppo, Julian

Balzerani, Riccardo vs (7) Sanchez Jover, Carlos

(4) Echargui, Moez vs Pichler, David

Compagnucci, Tommaso vs (8) Melzer, Gerald

(5) Fonio, Giovanni vs (WC) Jurina, Patrik

(WC) Basic, Nikola vs (9) Wenger, Damien

(6) Caruso, Salvatore vs Tabacco, Giorgio

(Alt) Matuszewski, Piotr vs (11) Basic, Mirza

1. [4] Moez Echarguivs David Pichler2. [WC] Frane Nincevicvs [12] Aldin Setkic3. [1] Giulio Zeppierivs [Alt] Ivan Liutarevich4. [2] Nikola Milojevicvs [WC] Ivan Sodan

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ugo Blanchet vs [PR] Julian Ocleppo

2. [5] Giovanni Fonio vs [WC] Patrik Jurina

3. [WC] Nikola Basic vs [9] Damien Wenger

4. [Alt] Piotr Matuszewski vs [11] Mirza Basic

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Balzerani vs [7] Carlos Sanchez Jover

2. Tommaso Compagnucci vs [8] Gerald Melzer

3. [6] Salvatore Caruso vs Giorgio Tabacco

4. [PR] Jeremy Jahn vs [10] Cezar Cretu