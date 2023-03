Challenger Les Franqueses del Vallès : Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md

Challenger Les Franqueses del Vallès – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs Arnaboldi, Andrea

Blanch, Ulises vs Geerts, Michael

(WC) Jorda Sanchis, David vs Leshem, Edan

Qualifier vs (8) Ionel, Nicholas David

(3) Krutykh, Oleksii vs Qualifier

Roca Batalla, Oriol vs Rosol, Lukas

Qualifier vs Qualifier

Domingues, Joao vs (7) Trungelliti, Marco

(5) Andreev, Adrian vs (WC) Merida, Daniel

Diez, Steven vs Elias, Gastao

Yunchaokete, Bu vs (WC) Echeverria, John

Mansouri, Skander vs (4) Svrcina, Dalibor

(6) Giustino, Lorenzo vs Molleker, Rudolf

Clarke, Jay vs Gakhov, Ivan

Qualifier vs Qualifier

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (2) Grenier, Hugo

Kasnikowski, Maksvs Kravchenko, GeorgiiDamas, Miguelvs Bobrov, Bogdan

(Alt) Fomin, Sergey vs (Alt) Pujol Navarro, Bruno

(WC) De Rueda De Genover, Ignasi vs Friberg, Karl

Harris, Billy vs Butvilas, Edas

Nijboer, Ryan vs Chazal, Maxime

Mensik, Jakub vs Sun, Fajing

(WC) Garcia Mestre, Jordi vs Kawakami, Rimpei

Cox, Daniel vs (WC) Tylek, Pascal

(WC) Kovkin, Dmytro vs Gutierrez, Oscar Jose

Bertrand, Robin vs Florig, Philip

Braynin, Aleksandr vs Barroso Campos, Alberto





1. [WC] Dmytro Kovkinvs Oscar Jose Gutierrez2. Aleksandr Brayninvs Alberto Barroso Campos3. [Alt] Sergey Fominvs [Alt] Bruno Pujol Navarro(non prima ore: 13:00)4. Miguel Damasvs Bogdan Bobrov (non prima ore: 14:30)

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Cox vs [WC] Pascal Tylek

2. Maks Kasnikowski vs Georgii Kravchenko

3. [WC] Jordi Garcia Mestre vs Rimpei Kawakami

4. Jakub Mensik vs Fajing Sun (non prima ore: 14:30)

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Robin Bertrand vs Philip Florig

2. [WC] Ignasi De Rueda De Genover vs Karl Friberg

3. Ryan Nijboer vs Maxime Chazal

4. Billy Harris vs Edas Butvilas (non prima ore: 14:30)