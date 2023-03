WTA 1000 Indian Wells: Finale a sorpresa tra Rybakina e Sabalenka. Fuori Iga Swiatek (Video)

Sembra che sia stata scoperta la kryptonite per Iga Swiatek. La numero uno del mondo ha visto interrompersi bruscamente la sua difesa del titolo a Indian Wells nelle semifinali a causa di una straordinaria Elena Rybakina, che si è imposta in modo devastante.

La tennista kazaka, numero dieci del ranking WTA, ha replicato la vittoria ottenuta contro Swiatek negli ottavi di finale dell’Australian Open, questa volta in maniera ancora più netta, con i set 6-2 e 6-2, impiegando appena 1 ora e 17 minuti. Rybakina è stata sempre in controllo della partita, ha sfiorato il 6-0 nel secondo set e ha subito il break solo quando era avanti 5-1 in quello stesso set.

Con la conclusione della difesa del titolo da parte di Swiatek, Rybakina affronterà nuovamente Aryna Sabalenka in finale, come all’Australian Open, dopo che quest’ultima ha sconfitto Maria Sakkari (7ª), con il punteggio di 6-2 6-3.

[1] Iga Swiatek vs [10] Elena Rybakina



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 2 2 0 Elena Rybakina [10] Elena Rybakina [10] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Proprio Aryna Sabalenka si è affermata come una delle figure di spicco nel circuito femminile negli ultimi anni, sebbene abbia attraversato alcuni momenti di alti e bassi. Aryna ha sconfitto nella prima semifinale per 62 63 Maria Sakkari. La 24enne bielorussa, vincitrice dell’Australian Open, ha conseguito con questo successo la sua 24ª vittoria contro giocatrici nella top 10 mondiale nelle semifinali di Indian Wells. A partire dal 2018, anno in cui la bielorussa ottenne la sua prima vittoria contro una giocatrice della top 10, nessun’altra tennista ha conquistato più vittorie contro atlete di questo calibro. Prima delle semifinali, Sabalenka era in parità con Maria Sakkari, che è stata proprio l’avversaria sconfitta nel torneo californiano.

[7] Maria Sakkari vs [2] Aryna Sabalenka