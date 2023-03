Indian Wells 2023: un nuovo campione in arrivo, Alcaraz, Sinner, Medvedev e Tiafoe lottano per la gloria e il ranking ATP (con il programma di Sabato 18 Marzo 2023)

È ormai confermato. L’edizione 2023 del Masters 1000 di Indian Wells vedrà un nuovo campione del torneo californiano, noto come il quinto Grande Slam. Carlos Alcaraz sfiderà Jannik Sinner nella semifinale della parte alta del tabellone, mentre Daniil Medvedev e Frances Tiafoe si confronteranno nella parte bassa, con incontri previsti per questo sabato.

In effetti, ci sono importanti conseguenze per questo quartetto per quanto riguarda la classifica. Il caso di Alcaraz è stato già ampiamente discusso, dal momento che il trofeo gli garantirebbe il ritorno alla vetta della classifica ATP, superando Novak Djokovic. Sinner, invece, assicura il suo ritorno nella top 10 raggiungendo la finale, mentre il titolo – il primo nella categoria – significherebbe un salto al sesto posto nella classifica mondiale, raggiungendo un nuovo best ranking.

Per Medvedev, l’ascesa al quinto posto è garantita, ma il russo è alla ricerca del suo quarto titolo consecutivo, dopo Rotterdam, Doha e Dubai, e spera di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Riguardo a Tiafoe, l’americano punta al suo primo trofeo Masters 1000, e il titolo gli permetterebbe un’inedita ascesa nella top 10, direttamente all’8° posto.

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund

2. [5] Daniil Medvedev vs [14] Frances Tiafoe (non prima ore: 21:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [11] Jannik Sinner

4. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski OR Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs John Isner / Jack Sock OR Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 01:00)