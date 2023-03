Novak Djokovic: tra coincidenza e forza mentale, il gesto virale dopo la vittoria ad Adelaide (Video)

La stagione tennistica australiana è ormai lontana, con Novak Djokovic che ha conquistato l’ATP 250 di Adelaide prima di sollevare, all’Australian Open, il suo 22° titolo del Grande Slam, eguagliando così Rafael Nadal. Ebbene, la verità è che c’è un video che sta diventando virale sui social media, ancora legato a quel titolo ad Adelaide.

Come si può vedere dalle immagini, Djokovic celebra la vittoria in finale su Sebastian Korda, in un incontro particolarmente drammatico, in un modo molto specifico. Il serbo, numero uno al mondo, si batte il dito sulla testa ben ventidue volte, segnalando ciò che poi si sarebbe effettivamente confermato a Melbourne Park. Coincidenza o una dimostrazione di forza mentale?

Next level mental training and conditioning…We know it, but these subtleties just emphasise how much ND trains his brain. Love it!!(Courtesy of Jelena.) pic.twitter.com/Fi9gN6aVFQ

— Rob Koenig (@RobKoenigTennis) March 16, 2023