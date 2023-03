Davis: sorteggio a Malaga il 29 marzo. Italia in seconda fascia

L’ITF ha annunciato che il sorteggio dei 4 gironi di Coppa Davis 2023 verrà effettuato il prossimo 29 marzo a Malaga, alle ore 16. I gironi si disputeranno dal 12 al 17 settembre, ognuno in una nazione differente. Anche le sedi saranno confermate il giorno del sorteggio in Spagna.

Le 16 nazioni classificate nella prima fase saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre. La prima e seconda di ogni girone avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, prevista sempre a Malaga dal 21 al 26 novembre. Il sorteggio per la fase finale avverrà dopo la fase a gironi, il prossimo settembre.

L’annuncio più importante della giornata è relativo alla composizione delle 4 fasce di 4 nazioni ciascuna. L’Italia è stata inserita nella seconda fascia.

1a fascia: Canada, Australia, Spagna, Croazia

2a fascia: Italia, Gran Bretagna, Serbia, Olanda

3a fascia: USA, Svezia, Francia, Repubblica Ceca

4a fascia: Corea del Sud, Cile, Svizzera, Finlandia

Canada e Australia, le finaliste dell’edizione 2022, sono le prime due teste di serie, seguite da Spagna e Croazia. I quattro paesi che ospiteranno le sfide saranno ovviamente in gironi diversi. Per il team azzurro, il rivale più temibile è certamente il team statunitense in terza fascia, visto l’ottimo momento (e quantità) di giocatori USA.

Per quest’anno, come già annunciato, nonostante la clamorosa rottura con Kosmos, la Davis verrà svolta con il format della scorsa stagione, organizzato interamente dalla ITF. Sono invece attese sostanziose novità per il 2024 e gli anni a venire, ma al momento su questo argomento tutto tace.