Italia pronta per la sfida contro la Slovacchia nella Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023. Ecco le convocate

Tathiana Garbin convoca le giocatrici italiane per il turno preliminare del prestigioso torneo di tennis.

Tathiana Garbin, capitana della nazionale italiana di tennis femminile, ha annunciato la lista delle giocatrici convocate per il turno preliminare della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023. La sfida tra Italia e Slovacchia si svolgerà il 14 e 15 aprile 2023 presso la NTC Arena di Bratislava, Slovacchia.

Le azzurre selezionate per questa importante sfida sono:· Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan

Dopo aver raggiunto le Finals a Glasgow poco più di quattro mesi fa, il team italiano è pronto a tornare in campo per affrontare la formazione slovacca. La squadra avversaria sarà composta da Anna Karolina Schmiedlova (n° 101 WTA), Viktoria Kuzmova (n° 132 WTA), Tereza Mihalikova (n° 48 WTA di doppio) e Renata Jamrichova (n° 615 WTA), con Matej Liptak come capitano.

La sfida si disputerà sul campo in sintetico al coperto della NTC Arena di Bratislava, la stessa struttura che lo scorso anno aveva ospitato la memorabile sfida di Coppa Davis tra Italia e Slovacchia. In quell’occasione, la squadra maschile italiana guidata da Filippo Volandri aveva trionfato al match decisivo sui padroni di casa.

Dichiara Tathiana Garbin: “Ho molta fiducia nelle mie ragazze e sono particolarmente orgogliosa del bel clima che si crea ogni volta che ci ritroviamo in nazionale. É una squadra affiatata, il gruppo è molto unito e si crea sempre un bellissimo clima di collaborazione e cooperazione. In ordine di classifica le nostre ragazze sono posizionate meglio delle avversarie ma le insidie in Billie Jean King Cup sono moltissime, e ne siamo consapevoli. L’adattamento alle condizioni sarà fondamentale, è per questo motivo che insieme al mio staff abbiamo deciso di raggiungere Bratislava con grande anticipo. Il pubblico ha sempre un ruolo molto importante in questa competizione e sappiamo che in Slovacchia il tifo è sempre molto caldo e appassionato. Conosciamo bene le nostre avversarie, hanno esperienza e quando giocano in nazionale si esaltano sempre. La loro numero 1, la Schmiedlova, è stata anche numero 26 del mondo e ha vinto 3 titoli WTA in carriera; è una giocatrice molto costante e pericolosissima quando gioca davanti al suo pubblico”.

Head-To-Head

Nella storia della competizione Italia e Slovacchia si sono affrontate in due occasioni e le nostre avversarie si sono sempre imposte. Questo il dettaglio delle sfide:

 2002 Slovacchia b. Italia 3-1 (WG, Semifinale – Maspalomas, Spagna)

Schiavone b. Hantuchova 76 61

Husarova b. Farina Elia 64 63

Hantuchova b. Farina Elia 75 63

Husarova b. Schiavone 64 64

 2017 Slovacchia b. Italia 3-2 (WG II, 1° turno – Forlì)

Schiavone b. Schmiedlova 63 61

Sramkova b. Errani 26 63 64

Hantuchova b. Errani 62 60

Sramkova b. Schiavone 62 64

Paolini / Trevisan b. Schmiedlova / Sramkova 5-2 rit.

Tutte le sfide del turno preliminare

Con le nove sfide in programma il 14 e 15 aprile sarà definito il quadro delle qualificate per le Billie Jean King Cup Finals 2023. La Svizzera, campione in carica, e l’Australia, finalista lo scorso novembre a Glasgow, sono già qualificate. Queste nel dettaglio tutte le sfide in programma:

(1) Spagna vs Messico (Marbella)

(2) Rep. Ceca vs Ucraina (Antalya, Turchia)

(3) Francia vs Gran Bretagna (Coventry)

(4) Canada vs Belgio (Vancouver)

(5) USA vs Austria (Delray Beach)

(6) Slovacchia vs Italia (Bratislava)

(7) Germania vs Brasile (Stoccarda)

(8) Kazakhstan vs Polonia (Astana)

(9) Romania vs Slovenia (Koper)