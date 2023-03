Carlos Alacaraz dopo l’accesso alle semifinali di Indian Wells: “Sono entusiasta di sfidare nuovamente Sinner” (Video)

Carlos Alcaraz, primo testa di serie a Indian Wells, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 californiano per il secondo anno consecutivo. Al termine dell’incontro, ha parlato della vittoria e ha condiviso le sue aspettative riguardo alla semifinale contro Jannik Sinner.

PRIMA VITTORIA CONTRO AUGER-ALIASSIME

Sapevo che dovevo essere determinato. Ho avuto partite difficili contro di lui in passato; a Basilea avevo perso un po’ di slancio a metà dell’incontro e oggi l’obiettivo era lottare e stare al passo con lui. Ho giocato uno dei migliori incontri della stagione e sono molto contento.

NON ERO MAI RIUSCITO A FARE UN BREAK

Lui ha un ottimo servizio e non ero mai riuscito a fare un break prima d’ora. Sono molto orgoglioso di essere finalmente riuscito a farlo. Ho cercato di attaccare le sue seconde di servizio e di dominare gli scambi, essendo aggressivo dalla linea di fondo.

INCONTRO CON SINNER IN SEMIFINALE

Sono entusiasta di sfidare nuovamente Sinner. Abbiamo avuto degli intensi scontri in passato e adoro affrontarlo. Sarà un grande match, sia per i tifosi che per me. Darò il massimo per giocare il mio miglior tennis e sono consapevole che lui sta giocando molto bene.