Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Alcaraz batte per la prima volta Auger Aliassime. Rybakina e Swiatek in semifinale

Carlos Alcaraz, numero due del mondo e prima testa di serie al Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, ha ottenuto giovedì sera la qualificazione per le semifinali del torneo che inaugura il calendario dei Masters 1000 della stagione per il secondo anno consecutivo, offrendo anche la sua miglior prestazione stagionale fino a questo momento.

Il 19enne spagnolo ha battuto per la prima volta il canadese Felix Auger-Aliassime, 10° nella classifica ATP, con un punteggio di 6-4 6-4, in un match più combattuto di quanto i set sembrino indicare (due ore). Auger-Aliassime era l’unico tennista ad aver vinto tutte e tre le partite giocate contro Alcaraz, che finalmente è riuscito a interrompere questa striscia negativa. Ora attende Alcaraz un’altra sfida di alto livello: Jannik Sinner, con il quale il bilancio degli scontri diretti è in parità: 2-2. L’ultimo incontro tra i due, nei quarti di finale degli US Open, è stato epico.

Ecco un’altra giornata in ufficio a timbrare il cartellino per Iga Swiatek. La numero uno al mondo ha dimostrato ancora una volta perché si trova da sola sulla cima della montagna del circuito femminile e ha fatto della sua avversaria una preda facile, questa volta per garantirsi la qualificazione per le semifinali del WTA 1000 di Indian Wells.

La vittima è stata Sorana Cirstea (83ª), che non è riuscita a mostrare una consistenza sufficiente nel suo tennis esplosivo per scalfire il dominio della polacca. Ecco perché Swiatek ha risolto la questione con il punteggio di 6-2 6-3, in meno di un’ora e mezza. Iga è entrata in partita con un break e Cirstea ha reagito controbrekkandola sul 2-2, ma, a dire il vero, la sua resistenza è finita proprio in quel momento. Swiatek ha premuto sull’acceleratore e ha conquistato otto (!) giochi consecutivi fino a portarsi avanti 4-0 nel secondo set. A quel punto ha subito un altro break, ma ciò non ha cambiato l’andamento degli eventi.

Cosa succede ora? La possibile rivincita con Elena Rybakina, la tennista che l’ha sconfitta negli ottavi di finale degli Australian Open di quest’anno. Un duello spettacolare in vista.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Muchova vs [10] Elena Rybakina



2. [1] Iga Swiatek vs Sorana Cirstea



3. [4] Taylor Fritz vs [11] Jannik Sinner (non prima ore: 23:00)



4. [1] Carlos Alcaraz vs [8] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 02:00)



5. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Jamie Murray / Michael Venus



STADIUM 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [6] Storm Hunter / Elise Mertens



2. Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi



3. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 02:00)