SuperTennis sarebbe in trattativa per i diritti tv in di US Open

Secondo quanto riporta Stefano Semeraro su La Stampa, la FIT starebbe trattando con la USTA i diritti tv in chiaro e in esclusiva di US Open già per l’edizione di quest’anno. L’eventuale acquisizione da parte di SuperTennis dei diritti tv per il quarto Slam stagionale, da anni in Italia trasmesso da tv a pagamento (prima Tele+ / Sky, poi Eurosport), potrebbe essere inquadrato in un piano più vasto di scambio di diritti tra Sky e il canale monotematico della Federtennis.

Infatti Sky Europe sta lavorando per acquistare l’esclusiva di quasi tutti i tornei ATP e WTA delle prossime stagioni, da trasmettere nei propri canali in Italia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda dal 2024 a 2028; SuperTennis potrebbe quindi scambiare almeno una parte dei diritti di trasmissione di US Open con la possibilità di trasmettere altri tornei che rischia di perdere se l’iniziativa massiva di Sky andasse in porto. Resta da considerare anche il ruolo di Amazon, entrato nel mercato dello sport in tv e che potrebbe partecipare all’acquisto di alcuni diritti, almeno in certi paesi considerati “strategici”.

Per quanto riguarda i tornei dello Slam, Wimbledon è “blindato” al momento da Sky, mentre l’Australian Open è di esclusiva di Eurosport per altri 10 anni e Roland Garros fino al 2026.