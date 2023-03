Nadal è iscritto a Monte Carlo, è stato il primo a registrarsi. Tsitsipas giocherà a Barcellona

Rafael Nadal dovrebbe rientrare sul circuito al Masters 1000 di Monte Carlo, al via il weekend di pasqua sul rosso del Principato. A confermarlo il direttore del torneo monegasco David Massey. Sulla sua iscrizione pesa un asterisco: è la conferma del suo status di infortunato, e quindi aspetterà fino a pochi giorni prima dell’avvio del torneo, dopo essersi consultato con i suoi medici, per dare il via libera alla sua presenza. Massey tuttavia si dice ottimista sulla partecipazione del campione in uno dei tornei a lui più cari e fortunati.

“Rafa è stato il primo giocatore ad essere registrato”, ha confermato Massey in una nota. “Vuole davvero giocare il Monte Carlo Masters e si sta dando tutte le possibilità per prendere parte al torneo a cui è così affezionato”. Ricordiamo che il primo 1000 su terra battuta non è uno dei tornei obbligatori per i top players, da qui la necessità di iscriversi all’evento.

Nadal ha trionfato per 11 volte (record) a Monte Carlo, con una striscia di 8 vittorie consecutive tra il 2005 e il 2012.

Altra notizia sempre per i tornei su terra rossa in Europa arriva da Barcellona: anche Stefanos Tsitsipas sarà al via dell’ATP 500 catalano (15-23 aprile), Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, che quest’anno festeggia l’edizione n.70. Oltre al greco, saranno presenti Alcaraz, Ruud e Nadal. Stefanos ha raggiunto per due volte la semifinale (2018, 2021), entrambe le volte battuto da Nadal.