Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Daniil Medvedev continua a vincere. Sfiderà Tiafoe. Sabaleknka super, gran recupero di Maria Sakkari

Nessuno pensi che a Daniil Medvedev alla fine piacciano i campi di Indian Wells. Tuttavia, il russo continua a vincere e ha nuovamente trovato un modo per superare gli ostacoli, guadagnandosi un posto nelle semifinali del torneo californiano per la prima volta nella sua carriera.

Sul suo percorso è stato eliminato Alejandro Davidovich Fokina, curiosamente la prima vittima del numero sei del mondo in questa striscia di 18 vittorie consecutive che Medvedev continua a collezionare. Il russo ha chiuso il match con un punteggio di 6-3 7-5, nonostante qualche difficoltà nel secondo set, con un forte vento che soffiava ad Indian Wells. Medvedev è scivolato, si è procurato un taglio al pollice della mano destra e poco dopo si è trovato in svantaggio 0-40 e 4-3, ma è riuscito a resistere grazie al suo servizio e ha mantenuto la lucidità mentale per superare lo spagnolo. In cerca di vincere il suo quarto (!) torneo di fila, Medvedev affronterà ora Frances Tiafoe, un tennista che ha battuto nelle quattro occasioni in cui si sono incontrati nei tabelloni principali dei tornei ATP. L’unica vittoria del giocatore statunitense è avvenuta nelle qualificazioni di Nizza, sulla terra rossa, nel 2015.

Con la fiducia alle stelle, Aryna Sabalenka ha attivato la modalità campionessa per sbarazzarsi di Coco Gauff e raggiungere le semifinali del WTA 1000 di Indian Wells. Affrontando un’avversaria con la quale aveva perso tre dei quattro incontri disputati, la numero due al mondo si è dimostrata semplicemente inattaccabile e ha dominato dall’inizio alla fine, ottenendo una vittoria tanto impressionante quanto naturale.

Sabalenka, che ora conta 16 vittorie e una sola sconfitta nel 2023, ha festeggiato con i chiari parziali di 6-4 6-0, in poco più di un’ora, con particolare enfasi su una vera e propria lezione riguardo l’arte del servizio. La bielorussa ha perso solo nove punti al servizio, non ha affrontato alcuna palla break e ha mostrato fin dall’inizio cosa sarebbe successo nel match, ottenendo il primo dei quattro break nel gioco d’apertura.

Ora sfiderà in semifinale Maria Sakkari, numero sette al mondo e finalista del WTA 1000 di Indian Wells nel 2022, che ha fatto mercoledì sera un ulteriore passo verso l’obiettivo di tornare alla finale del torneo californiano, qualificandosi per le semifinali con la quarta vittoria consecutiva in tre set, questa volta contro la ceca Petra Kvitova, numero 15 del mondo e ex numero due.

La greca, 27 anni, era in svantaggio per 4-6 1-3 (e per 2-3, 0-40), ma si è ripresa in tempo per sconfiggere la ceca 33 enne, con un punteggio di 4-6, 7-5 e 6-1, in un match caratterizzato da una serie di giochi di servizio di Kvitova nei quali è stata brekkata da vantaggi confortevoli (40-0 e 40-15), che si sono rivelati fatali.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Cameron Norrie vs [14] Frances Tiafoe



ATP Indian Wells Cameron Norrie [10] Cameron Norrie [10] 4 4 Frances Tiafoe [14] Frances Tiafoe [14] 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [6] Coco Gauff vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 21:00)



WTA WTA Indian Wells Gauff C. Gauff C. 4 0 Sabalenka A. Sabalenka A. 6 6 Vincitore: Sabalenka A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Gauff C. 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Gauff C. 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6

3. [5] Daniil Medvedev vs [23] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 23:00)



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 6 7 Alejandro Davidovich Fokina [23] Alejandro Davidovich Fokina [23] 3 5 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [7] Maria Sakkari vs P. Kvitova (non prima ore: 02:00)



WTA WTA Indian Wells Sakkari M. Sakkari M. 4 7 6 Kvitova P. Kvitova P. 6 5 1 Vincitore: Sakkari M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-1 → 5-1 Sakkari M. 0-15 15-15 15-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kvitova P. 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kvitova P. 40-0 1-0 → 1-1 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kvitova P. 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kvitova P. 15-0 30-0 5-4 → 5-5 Sakkari M. 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Kvitova P. 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sakkari M. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sakkari M. 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Kvitova P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sakkari M. 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kvitova P. 15-0 15-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sakkari M. 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Kvitova P. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Sakkari M. 0-15 0-30 2-4 → 2-5 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sakkari M. 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Kvitova P. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

5. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs John Isner / Jack Sock (non prima ore: 04:00)



ATP Indian Wells Simone Bolelli / Fabio Fognini Simone Bolelli / Fabio Fognini 2 4 John Isner / Jack Sock John Isner / Jack Sock 6 6 Vincitore: Isner / Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Isner / Sock 15-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Isner / Sock 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-5 → 2-6 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Isner / Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Isner / Sock 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1

STADIUM 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

Belinda Bencic / Jil Teichmann vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund Inizio 21:00



WTA WTA Indian Wells Bencic B. / Teichmann J. Bencic B. / Teichmann J. Haddad Maia B. / Siegemund L. Haddad Maia B. / Siegemund L. Vincitore: Haddad-Siegemund per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Magda Linette / Caty McNally vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara



WTA WTA Indian Wells Linette M. / McNally C. Linette M. / McNally C. 4 6 8 Aoyama S. / Shibahara E. Aoyama S. / Shibahara E. 6 3 10 Vincitore: Aoyama S. / Shibahara E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Linette M. / McNally C. 0-1 0-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-7 5-7 6-7 7-7 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Linette M. / McNally C. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 4-3 → 5-3 Linette M. / McNally C. 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 Aoyama S. / Shibahara E. 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Linette M. / McNally C. 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 Linette M. / McNally C. 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Linette M. / McNally C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Linette M. / McNally C. 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Aoyama S. / Shibahara E. 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Linette M. / McNally C. 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Aoyama S. / Shibahara E. 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Linette M. / McNally C. 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Linette M. / McNally C. 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Linette M. / McNally C. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 02:00)