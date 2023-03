Jannik SInner dopo l’accesso ai quarti di finale: “Wawrinka più vicino di quanto dica il punteggio”

Jannik Sinner ha conquistato nuovi traguardi all’Open BNP Paribas martedì sera, accedendo ai quarti di finale per la prima volta dopo aver raggiunto il quarto turno nelle ultime due edizioni. L’italiano ha vinto un intenso scontro contro Stan Wawrinka 6-1 6-4, nonostante l’incontro sia stato molto più equilibrato di quanto il punteggio suggerisca.

“Il punteggio di oggi non è veritiero”, ha detto Sinner in merito al risultato, facendo riferimento ai nove break point di Wawrinka nel match. “Mi è sembrato che entrambi giocassimo molto bene, con lunghi scambi, e lui si avvicinava sempre di più. Sono stato un po’ fortunato sul 4-3 (nel secondo set) quando stavo servendo, lui ha mancato il break di un soffio. Le cose possono cambiare così rapidamente. Sono molto contento di essere al turno successivo, ma ovviamente è stata una partita molto, molto difficile oggi.”

Con un record di 15-3 in questa giovane stagione, Sinner ha raggiunto i quarti di finale o oltre in quattro dei suoi sei tornei del 2023, incluso il titolo vinto a Montpellier. Con un percorso immacolato in questo torneo, punta al suo ottavo trofeo ATP e al primo a livello dio ATP Masters 1000. Giovedì affronterà il campione in carica Taylor Fritz.

Sebbene il gioco potente e aggressivo da fondo campo di entrambi i giocatori sia stato protagonista nello Stadio 3, l’agilità e la difesa di Sinner hanno fatto la differenza nell’ora e 38 minuti di gioco. In una partita ricca di game ai vantaggi e con un totale di 23 palle break, Sinner ha salvato otto dei nove break point concessi, frustrando le velleità dello svizzero – Jannik ha annullato le cinque chance concesse nel primo set e due, da 15-40 e 4-3 nel secondo parziale.

Dal 0-2 nel secondo set, Sinner ha vinto quattro game consecutivi per riprendere il controllo della partita, convertendo il suo settimo break point in un’estenuante game sul 2-2, passando così al comando e poi chiudendo il match. Il successo lo porta così in vantaggio per 3 a 2 negli Head2Head con Wawrinka, con tre vittorie nelle ultime tre partite (Wimbledon 2022, Rotterdam 2023).

“Ogni partita è diversa”, ha spiegato. “Nella partita precedente ho avuto qualche difficoltà con il rovescio. Oggi era completamente diverso. Avevo una palla un po’ più alta e potevo colpire con più forza, quindi sono molto felice di questo.”

Sinner ha perso l’unico precedente con Fritz in due set nel’edizione di ottobre 2021 del torneo di Indian Wells. Si sfideranno per la prima volta sul campo centrale di Indian Wells giovedì, con un posto in semifinale in palio.