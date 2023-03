Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Auger Aliassime salva sei match point e vince al tiebreak del terzo set. Avanza senza problemi Alcaraz. La Kvitova salva 4 match point e vince l’incontro

Felix Auger Aliassime ha vissuto martedì sera uno dei match più surreali della sua carriera, salvando sei match point prima di vincere e avanzare ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, per la prima volta. Il numero 10 del mondo ha prima salvato un 0-40 mentre serviva sul 5-6 nel terzo set, poi ha rimontato da 3-6 nel tie-break per sconfiggere l’americano Tommy Paul, uno dei giocatori di spicco di questa stagione, per 3-6, 6-3 e 7-6(6), in quasi tre ore di sfida. Ora lo attende Carlos Alcaraz, numero due del mondo e contro il quale non ha mai perso.

Anche Jannik Sinner, numero 13 del mondo, è avanzato. Il 21enne italiano ha sconfitto agli ottavi di finale il veterano svizzero Stan Wawrinka, 100° ATP e che stava disputando una grande settimana, per 6-1 e 6-4, in un match più equilibrato di quanto dicono i parziali, ma in cui l’italiano è stato il giusto vincitore. Sinner affronterà il campione in carica Taylor Fritz giovedì.

Carlos Alcaraz ha avuto una serata molto più tranquilla e breve di quanto probabilmente si aspettava. Infatti, il numero 2 ATP ha avuto bisogno di soli 45 minuti in campo per timbrare il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dato che Jack Draper non è riuscito a rimanere in campo, nuovamente frenato da un infortunio.

Il numero 2 del ranking mondiale conduceva in modo inequivocabile con i parziali 6-2 2-0 quando il britannico ha detto che non poteva più continuare. La ragione è stata un problema addominale che ha fatto sì che la sua velocità al servizio diminuisse drasticamente man mano che il match avanzasse, il tutto di fronte ad un Alcaraz fiducioso che ha premuto sull’acceleratore e non ha mai voluto guardarsi indietro.

Petra Kvitova, campionessa di Wimbledon nel 2011 e 2014 e ex numero due al mondo, ha ottenuto questa martedì una vittoria incredibile nel percorso verso i quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, un traguardo che non raggiungeva dal 2016, prima dell’aggressione alla sua mano sinistra che quasi mise fine alla sua carriera.

L’esperta tennista ceca di 33 anni appena compiuti ha resistito a una battaglia e a un terzo set semplicemente surreale contro l’americana Jessica Pegula, numero tre mondiale e migliore giocatrice di casa, per 6-2, 3-6 7-6(11), dopo aver salvato – con grande classe – quattro match point. La ceca affronterà nei quarti di finale la greca Maria Sakkari. In una giornata di ottavi di finale con molte ceche in campo, Karolina Muchova ha avuto la meglio nel derby contro Marketa Vondrousova per 6-4, 6-7(2) 6-4, in una partita in cui ha avuto due match point nel secondo set, chiudendo un’ora più tardi del previsto.

Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa in carica al WTA 1000 di Indian Wells, ha dato questa martedì sera un’altra dimostrazione di forza nel deserto della California, qualificandosi facilmente per i quarti di finale del torneo.

In un incontro tra campionesse di Grand Slam, Swiatek, 21 anni, ha sconfitto la ancor più giovane britannica Emma Raducanu, 20 anni e attualmente scesa al 77° posto WTA, per 6-3 6-1, in una partita dominata dalla polacca in cui la britannica non ha neanche giocato male. Nei quarti di finale, che in questa metà del tabellone si giocheranno giovedì, Swiatek affronterà la rumena Sorana Cirstea, 32 anni, contro la quale ha giocato solo una volta, all’Australian Open 2022, vincendo con molta fatica – 5-7, 6-3 e 6-3 negli ottavi di finale.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 4° Turno – hard

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Daniil Medvedev vs [12] Alexander Zverev



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 6 7 7 Alexander Zverev [12] Alexander Zverev [12] 7 6 5 Vincitore: Medvedev

2. [4] Taylor Fritz vs Marton Fucsovics



ATP Indian Wells Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 6 6 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 3 Vincitore: Fritz

3. [15] Petra Kvitova vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Petra Kvitova [15] Petra Kvitova [15] 6 3 7 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 2 6 6 Vincitore: Kvitova

4. [1] Carlos Alcaraz vs Jack Draper (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 15 6 2 Jack Draper • Jack Draper 0 2 0 Vincitore: Alcaraz

5. I. Swiatek vs Emma Raducanu (non prima ore: 04:00)



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Emma Raducanu • Emma Raducanu 0 3 1 0 Vincitore: Swiatek

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

(6) Coco Gauff vs Rebecca Peterson Inizio 19:00



WTA Indian Wells Coco Gauff [6] Coco Gauff [6] 6 1 6 Rebecca Peterson Rebecca Peterson 3 6 4 Vincitore: Gauff

(16) Barbora Krejcikova vs (2) Aryna Sabalenka



WTA Indian Wells Barbora Krejcikova [16] Barbora Krejcikova [16] 3 6 4 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 2 6 Vincitore: Sabalenka

3. [14] Frances Tiafoe vs [Q] Alejandro Tabilo



ATP Indian Wells Frances Tiafoe [14] Frances Tiafoe [14] 6 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 4 4 Vincitore: Tiafoe

4. Sorana Cirstea vs [5] Caroline Garcia (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 4 7 Caroline Garcia [5] Caroline Garcia [5] 4 6 5 Vincitore: Cirstea

5. [17] Tommy Paul vs [8] Felix Auger-Aliassime



ATP Indian Wells Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 3 6 Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 3 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

(7) Maria Sakkari vs (17) Karolina Pliskova Inizio 19:00



WTA Indian Wells Maria Sakkari [7] Maria Sakkari [7] 6 5 6 Karolina Pliskova [17] Karolina Pliskova [17] 4 7 3 Vincitore: Sakkari

2. [6] Andrey Rublev vs [10] Cameron Norrie



ATP Indian Wells Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 2 4 Cameron Norrie [10] Cameron Norrie [10] 6 6 Vincitore: Norrie

Marketa Vondrousova vs Karolina Muchova



WTA Indian Wells Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 4 7 4 Karolina Muchova Karolina Muchova 6 6 6 Vincitore: Muchova

(10) Elena Rybakina vs Non prima 01:00



WTA Indian Wells Elena Rybakina [10] Elena Rybakina [10] 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 3 0 0 Vincitore: Rybakina

5. [11] Jannik Sinner vs [PR] Stan Wawrinka



ATP Indian Wells Jannik Sinner [11] Jannik Sinner [11] 6 6 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 1 4 Vincitore: Sinner

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Alejandro Davidovich Fokina vs [Q] Cristian Garin



ATP Indian Wells Alejandro Davidovich Fokina [23] Alejandro Davidovich Fokina [23] 6 6 Cristian Garin Cristian Garin 3 4 Vincitore: Davidovich Fokina

Danielle Collins / Peyton Stearns vs (6) Storm Hunter / (6) Elise Mertens



WTA Indian Wells Danielle Collins / Peyton Stearns Danielle Collins / Peyton Stearns 0 4 4 0 Storm Hunter / Elise Mertens [6] • Storm Hunter / Elise Mertens [6] 0 6 6 0 Vincitore: Hunter / Mertens

Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs (8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez



WTA Indian Wells Shuko Aoyama / Ena Shibahara Shuko Aoyama / Ena Shibahara 3 6 10 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [8] 6 4 8 Vincitore: Aoyama / Shibahara

Alexa Guarachi / Erin Routliffe vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani