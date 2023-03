“Stan The Man!” Wawrinka vince una dura battaglia contro Rune e raggiunge gli ottavi di finale a Indian Wells

A 37 anni, Stan Wawrinka ha dimostrato di essere ancora una fonte di forza, resilienza e talento. Ha sconfitto il giovane Holger Rune, attuale numero otto del ranking ATP e quasi la metà degli anni del tennista svizzero, per avanzare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Wawrinka ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7 (5) 7-5, in 2 ore e 40 minuti, ma avrebbe potuto chiudere il match in modo più tranquillo.

Infatti, ha avuto un vantaggio di 5-3 e ha servito per chiudere il duello nel secondo set, ma ha sprecato un match point. Nel tie-break, ha avuto un vantaggio di 4-0 e 5-2, con il servizio in mano, ma ha perso cinque punti consecutivi. Tuttavia, Wawrinka è rimasto saldo, non ha tremato e ha resistito in un terzo set combattuto per raggiungere le 550 vittorie in carriera e garantirsi una salita virtuale all’86° posto del ranking. Ora aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà tra Jannik Sinner o Adrian Mannarino, per l’accesso ai quarti di finale.