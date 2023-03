Jannik Sinner favorito ad Indian Wells nel match contro Mannarino

Dopo la vittoria con Gasquet, un altro francese attende Jannik Sinner nei sedicesimi di finale al Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino affronterà da favorito anche Adrian Mannarino nella seconda sfida del torneo iniziato settimana scorsa: il suo successo è visto a 1,09 e 1,11, contro quello del suo avversario in quota a 7.

Come riporta Agipronews, Sinner avanti anche per la conquista del primo set, proposto a 1,22, mentre il francese è proposto a 4,40. Per quanto riguarda il set betting, il 2-0 in favore di Sinner è in pole a 1,34, seguito dal 2-1 a 4,20. Un successo di Mannarino in due set paga 13 volte la posta, mentre l’1-2 è fissato a quota 15.

Masters 1000 Indian Wells

3R Cerundolo (27) – Auger Aliassime (8) 0-1 4.77 1.19

3R Hurkacz (9) – Paul (17) 3-0 1.74 2.12

3R Wawrinka – Rune (7) 0-1 4.24 1.23

3R Sinner (11) – Mannarino 2-0 1.10 7.19

3R Molcan – Fucsovics 0-0 2.35 1.60

3R Fritz (4) – Baez (30) 1-0 1.12 6.38

3R Draper – Murray 0-1 1.66 2.24

3R Alcaraz (1) – Griekspoor (31) 2-1 1.11 6.78

R16 Tiafoe (14) – Tabilo 2-0 1.25 3.99

R16 Medvedev (5) – Zverev (12) 7-6 1.29 3.63

R16 Rublev (6) – Norrie (10) 2-1 1.69 2.19

R16 Davidovich Fokina (23) – Garin 1-1 1.46 2.73

WTA 1000 Indian Wells

3R Pera – Cirstea 0-0 2.19 1.69

3R Fernandez (30) – Garcia (5) 0-1 2.47 1.55

3R Rybakina (10) – Badosa (21) 1-4 1.57 2.44

3R Trevisan (23) – Muchova 0-1 6.29 1.12

3R Raducanu – Haddad Maia (13) 0-0 1.97 1.85

3R Jabeur (4) – Vondrousova 3-2 2.47 1.55

3R Swiatek (1) – Andreescu (32) 1-0 1.06 9.36

3R Gracheva – Kasatkina (8) 1-1 2.46 1.55

R16 Krejcikova (16) – Sabalenka (2) 1-2 2.32 1.62

R16 Kvitova (15) – Pegula (3) 3-1 2.65 1.49

R16 Gauff (6) – Peterson 0-1 1.19 4.89

R16 Sakkari (7) – Pliskova (17) 2-3 2.09 1.76