Medvedev furioso: “Questo campo è così lento che ci metterò 25 minuti per fare la pipì” (Video)

Daniil Medvedev, sesto giocatore al mondo e attualmente in una serie di 15 vittorie consecutive, non ha mai apprezzato particolarmente le condizioni di gioco a Indian Wells, dove non ha mai ottenuto grandi risultati. Durante l’incontro del terzo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka, il russo di 27 anni ha perso il controllo durante il secondo set ed è diventato furioso per la lentezza del campo.

“Questo è il peggiore campo su cui abbia mai giocato nella mia vita. Non mi venite a dire che si tratta di un campo in cemento, perché non lo è! Sarò altrettanto lento a fare pipì in bagno quanto lo è questo campo. È surreale”, ha urlato all’arbitro Mohamed Lahyani, che ha cercato di calmarlo e di fargli accettare le condizioni di gioco.