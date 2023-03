Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Daniil Medvedev perde un set con Ivashka. La Kvitova vince un match tra alti e bassi

Daniil Medvedev, il grande giocatore del momento, reduce da una serie di tre titoli consecutivi a Rotterdam, Doha e Dubai, ha vissuto una serata difficile domenica scorsa sul campo centrale di Indian Wells, ma è riuscito a ottenere la sua 16ª vittoria consecutiva verso gli ottavi di finale del primo ATP Masters 1000 del 2023.

Nonostante fosse insoddisfatto delle condizioni di gioco e abbia voluto dimostrarlo, il russo di 27 anni, sesto al mondo, ha sconfitto al terzo turno il bielorusso Ilya Ivashka, 85º ATP, per 6-2, 3-6 6-1, in meno di due ore di gioco. Ora, negli ottavi di finale, affronterà il tedesco Alexander Zverev, 14º ATP e ex top 3. È il 13º incontro tra i due e il confronto diretto è in pareggio: 6-6. Anche due giocatori molto attesi in questo torneo sono riusciti a raggiungere gli ottavi di finale: Andrey Rublev (7º ATP) e Frances Tiafoe (16º). Il russo ha sconfitto il francese Ugo Humbert (77º) per 7-5 6-3, mentre l’americano ha eliminato facilmente l’australiano Jason Kubler (75º) per 6-3 6-1.

Petra Kvitova, ex numero due del mondo, ha vinto domenica sera uno dei match più “bizzarri” della stagione, sopravvivendo alla campionessa Slam Jelena Ostapenko per raggiungere gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. La ceca, attualmente al 15° posto del ranking mondiale, ha sconfitto la lettone, 25° del mondo, con un incredibile punteggio di 0-6, 6-0 e 6-4, in una partita di quasi due ore in cui ha rischiato di perdere un vantaggio di 4-0 nel terzo set. Ostapenko ha ancora creduto nel pareggio portandosi sul 4-4 poi perdendo però gli ultimi due game del match. Ora per la ceca la sfida con Jessica Pegula.

Nel prossimo turno, la bielorussa Aryna Sabalenka (2ª del ranking WTA) affronterà per il secondo torneo consecutivo la ceca Barbora Krejcikova (16ª). Dopo essere diventata la prima giocatrice a battere la campionessa degli Australian Open del 2023, Krejcikova ha sconfitto al terzo turno la cinese Wang Xinyu (67ª) con un punteggio di 6-2, 6-7 (1) e 6-2. Sabalenka non è nemmeno entrata in campo, in quanto ha usufruito del ritiro di Lesia Tsurenko prima ancora di scendere in campo.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Cristian Garin vs [3] Casper Ruud



2. Emil Ruusuvuori vs [12] Alexander Zverev



(6) Coco Gauff vs Linda Noskova Non prima 00:00



4. [5] Daniil Medvedev vs Ilya Ivashka (non prima ore: 02:00)



5. [Q] Lesia Tsurenko vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 04:00)



STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

(7) Maria Sakkari vs (27) Anhelina Kalinina



(26) Anastasia Potapova vs (3) Jessica Pegula



3. [14] Frances Tiafoe vs Jason Kubler



4. [15] Petra Kvitova vs [24] Jelena Ostapenko (non prima ore: 02:00)



5. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs John Isner / Jack Sock



STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Taro Daniel vs [10] Cameron Norrie



2. [13] Karen Khachanov vs [23] Alejandro Davidovich Fokina



3. [6] Andrey Rublev vs Ugo Humbert



(16) Barbora Krejcikova vs Xinyu Wang Non prima 01:00



Kirsten Flipkens / Bethanie Mattek-Sands vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi



STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

Rebecca Peterson vs Jil Teichmann Inizio 20:00



(17) Karolina Pliskova vs (11) Veronika Kudermetova Non prima 21:00



Paula Badosa / Elena Rybakina vs (6) Storm Hunter / (6) Elise Mertens Non prima 23:30



4. Lucas Miedler / Cameron Norrie vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov



5. [Q] Alejandro Tabilo vs Jordan Thompson (non prima ore: 03:00)



STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Anna Danilina / Asia Muhammad



2. Daniel Evans / John Peers vs Jamie Murray / Michael Venus



Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara