Challenger Vina del Mar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Vina del Mar – Tabellone Principale – terra

(1) Dellien, Hugo vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Midon, Lautaro vs (SE) Seyboth Wild, Thiago

Qualifier vs (5) Agamenone, Franco

(4) Meligeni Alves, Felipe vs Barrios Vera, Tomas

Navone, Mariano vs Bueno, Gonzalo

Qualifier vs Torres, Juan Bautista

Qualifier vs (7) Darderi, Luciano

(6) Diaz Acosta, Facundo vs Tirante, Thiago Agustin

Qualifier vs Vavassori, Andrea

Casanova, Hernan vs Burruchaga, Roman Andres

Olivieri, Genaro Alberto vs (3) Ugo Carabelli, Camilo

(8) Bonadio, Riccardo vs (WC) Pereira, Miguel Fernando

Kicker, Nicolas vs (Alt) Martin Tiffon, Pol

Collarini, Andrea vs Qualifier

(WC) Lama, Gonzalo vs (2) Gaston, Hugo

Challenger Vina del Mar – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Torres, Benjamin

Kuzuhara, Bruno vs (9) Pereira, Jose

(2) Villanueva, Gonzalo vs Artnak, Bor

Huertas del Pino, Conner vs (7) Leite, Wilson

(3) Lopez San Martin, Alvaro vs (WC) Castro, Cristobal

(Alt) Bocchi, Lorenzo vs (8) Paz, Juan Pablo

(4) Gaio, Federico vs (Alt) Zormann, Marcelo

(Alt) Bruna, Nicolas vs (10) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(5) Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Boyer, Tristan

(WC) Torrealba, Benjamin vs (12) Alves, Mateus

(6) Heide, Gustavo vs (WC) Rojas, Matias

(Alt) Villalon, Nicolas vs (11) Luz, Orlando

Cancha Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Daniel Dutra da Silva vs [WC] Benjamin Torres

2. [Alt] Nicolas Bruna vs [10] Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [Alt] Nicolas Villalon vs [11] Orlando Luz

4. [3] Alvaro Lopez San Martin vs [WC] Cristobal Castro

Cancha 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Bruno Kuzuhara vs [9] Jose Pereira

2. [6] Gustavo Heide vs [WC] Matias Rojas

3. [WC] Benjamin Torrealba vs [12] Mateus Alves

4. [5] Pedro Boscardin Dias vs [Alt] Tristan Boyer

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Gonzalo Villanueva vs Bor Artnak

2. Conner Huertas del Pino vs [7] Wilson Leite

3. [4] Federico Gaio vs [Alt] Marcelo Zormann

4. [Alt] Lorenzo Bocchi vs [8] Juan Pablo Paz