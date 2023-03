Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Nessun problema per Carlos Alcaraz

C’erano dei dubbi su se Carlos Alcaraz fosse in grado di affrontare Indian Wells 2023 ad un buon livello. Tutti i dubbi sono stati risolti in appena 5 minuti. Infatti, fin dall’inizio della sua partita contro Thanasi Kokkinakis, Alcaraz ha giocato un tennis incredibile ed è stato un vero e proprio uragano. L’australiano non è stato in grado di fare nulla per fermare un tennista che, quando è preciso in ogni aspetto del suo gioco, è quasi invincibile.

Il giocatore di Murcia è entrato in campo con il piede sull’acceleratore. Thanasi, invece, ha iniziato a rilento ed è stato sopraffatto dal diritto di Alcaraz, che ha messo la palla dove voleva. Tanto è stato l’effetto che, man mano che passavano i minuti, ogni turno di servizio era migliore del precedente. Carlos ha terminato il primo set perdendo solo un punto con il suo servizio. Nemmeno i migliori servitori del circuito sono in grado di chiudere i set con numeri così impressionanti.

Stessa storia nel secondo set dove lo spagnolo non ha dovuto faticare e vinto con l’analogo punteggio del primo set per 6 a 3.

In questo modo, la presentazione di Carlos Alcaraz nel deserto californiano è stata impeccabile. Era impossibile non giocare meglio. Con il suo diritto, il vento che flagellava le strutture di Indian Wells ha avuto poco effetto contro il vero uragano di questa stasera, ovvero il murciano. Se qualcuno aveva dubbi sulla sua forma fisica a causa dei fastidi alla gamba, questi dubbi sono stati dissipati vedendolo in così ottima forma oggi. Se Carlitos continuerà ad essere preciso e a sentire la palla come ha fatto oggi, non c’è dubbio che sia il principale favorito per vincere il torneo. La prossima sfida è contro Tallon Griekspoor, al terzo turno lunedì prossimo.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

WTA Indian Wells Karolina Muchova Karolina Muchova 0 7 6 0 Victoria Azarenka [14] • Victoria Azarenka [14] 0 6 3 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 3-0 → 3-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Karolina Muchovavs (14) Victoria Azarenka

(1) Iga Swiatek vs Claire Liu



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Claire Liu Claire Liu 0 0 1 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Taylor Fritz vs Ben Shelton (non prima ore: 00:00)



ATP Indian Wells Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 4 6 6 Ben Shelton Ben Shelton 6 4 3 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Ons Jabeur vs [LL] Magdalena Frech (non prima ore: 03:00)



WTA Indian Wells Ons Jabeur [4] Ons Jabeur [4] 4 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 4 1 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Thanasi Kokkinakis



ATP Indian Wells Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 3 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Martinez vs [8] Felix Auger-Aliassime



ATP Indian Wells Pedro Martinez Pedro Martinez 6 4 Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 7 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

2. Andy Murray vs [LL] Radu Albot



ATP Indian Wells Andy Murray Andy Murray 6 6 Radu Albot Radu Albot 4 3 Vincitore: Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(10) Elena Rybakina vs Sofia Kenin Non prima 00:00



WTA Indian Wells Elena Rybakina [10] Elena Rybakina [10] 0 7 7 0 Sofia Kenin • Sofia Kenin 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Mackenzie McDonald vs [7] Holger Rune (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 5 3 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 7 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. McDonald 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 5-7 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. Sorana Cirstea vs [19] Madison Keys (non prima ore: 05:00)



WTA Indian Wells Sorana Cirstea • Sorana Cirstea 0 6 0 Madison Keys [19] Madison Keys [19] 0 1 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jannik Sinner vs Richard Gasquet



ATP Indian Wells Jannik Sinner [11] Jannik Sinner [11] 6 7 Richard Gasquet Richard Gasquet 3 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* df 3*-2 ace 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Sinner A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Jan-Lennard Struff vs [17] Tommy Paul



ATP Indian Wells Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 3 Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Struff 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [27] Francisco Cerundolo vs [WC] Jack Sock



ATP Indian Wells Francisco Cerundolo [27] Francisco Cerundolo [27] 4 6 6 Jack Sock Jack Sock 6 3 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 J. Sock 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs (32) Bianca Andreescu Non prima 02:00



WTA Indian Wells Peyton Stearns Peyton Stearns 6 4 3 Bianca Andreescu [32] Bianca Andreescu [32] 4 6 6 Vincitore: Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Bianca Andreescu 0-2 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Nuria Parrizas Diaz vs (21) Paula Badosa



WTA Indian Wells Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 2 5 0 Paula Badosa [21] Paula Badosa [21] 0 6 7 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

(20) Magda Linette vs Emma Raducanu Inizio 20:00



WTA Indian Wells Magda Linette [20] • Magda Linette [20] 0 6 2 0 Emma Raducanu Emma Raducanu 0 7 6 0 Vincitore: Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Emma Raducanu 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(30) Leylah Fernandez vs Emma Navarro



WTA Indian Wells Leylah Fernandez [30] • Leylah Fernandez [30] 0 6 6 0 Emma Navarro Emma Navarro 0 2 4 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova vs (2) Coco Gauff / (2) Jessica Pegula Non prima 00:00



WTA Indian Wells Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 0 6 2 0 Coco Gauff / Jessica Pegula [2] • Coco Gauff / Jessica Pegula [2] 0 7 6 0 Vincitore: Gauff / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Miriam Kolodziejova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [9] Hubert Hurkacz vs [LL] Alexei Popyrin (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Hubert Hurkacz [9] Hubert Hurkacz [9] 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 3 3 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Popyrin 0-15 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

5. [PR] Frances Tiafoe / Stan Wawrinka vs Roberto Bautista Agut / Pablo Carreno Busta



ATP Indian Wells Frances Tiafoe / Stan Wawrinka Frances Tiafoe / Stan Wawrinka 0 Francisco Cerundolo / Diego Schwartzman Francisco Cerundolo / Diego Schwartzman 0 Vincitore: Tiafoe / Wawrinka per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [24] Daniel Evans vs Jack Draper



ATP Indian Wells Daniel Evans [24] Daniel Evans [24] 4 2 Jack Draper Jack Draper 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Draper 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Marton Fucsovics vs [16] Alex de Minaur



ATP Indian Wells Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Alex de Minaur [16] Alex de Minaur [16] 4 2 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Adrian Mannarino vs [19] Lorenzo Musetti



ATP Indian Wells Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Lorenzo Musetti [19] Lorenzo Musetti [19] 4 4 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Rinky Hijikata vs [30] Sebastian Baez



ATP Indian Wells Rinky Hijikata Rinky Hijikata 3 1 Sebastian Baez [30] Sebastian Baez [30] 6 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Hijikata 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Hijikata 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [PR] Casper Ruud / Dominic Thiem



ATP Indian Wells Nikola Mektic / Mate Pavic [4] Nikola Mektic / Mate Pavic [4] 6 6 Casper Ruud / Dominic Thiem Casper Ruud / Dominic Thiem 3 3 Vincitore: Mektic / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud / Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-3 → 6-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-3 → 5-3 C. Ruud / Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 C. Ruud / Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Ruud / Thiem 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud / Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Ruud / Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. Ruud / Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Ruud / Thiem 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Ruud / Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [26] Miomir Kecmanovic vs [PR] Stan Wawrinka



ATP Indian Wells Miomir Kecmanovic [26] Miomir Kecmanovic [26] 6 4 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 7 6 Vincitore: Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Dalma Galfi vs (5) Caroline Garcia



WTA Indian Wells Dalma Galfi Dalma Galfi 1 7 4 Caroline Garcia [5] Caroline Garcia [5] 6 6 6 Vincitore: Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Marcos Giron / J.J. Wolf vs [WC] Jannik Sinner / Lorenzo Sonego



ATP Indian Wells Marcos Giron / J.J. Wolf Marcos Giron / J.J. Wolf 7 6 10 Jannik Sinner / Lorenzo Sonego Jannik Sinner / Lorenzo Sonego 6 7 1 Vincitore: Giron / Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-1 M. Giron / Wolf 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 8-1 9-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Giron / Wolf 15-0 30-0 5-5 → 6-5 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Giron / Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-4 → 5-4 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Giron / Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Giron / Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Giron / Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Giron / Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Giron / Wolf 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 M. Giron / Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Giron / Wolf 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-2 → 4-3 M. Giron / Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Giron / Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Giron / Wolf 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 0-1

(1) Barbora Krejcikova / (1) Katerina Siniakova vs Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova



WTA Indian Wells Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] 0 6 6 0 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0 1 2 0 Vincitore: Krejcikova / Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Indian Wells Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 7 6 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 5 4 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 ace 30-40 40-40 ace 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [18] Borna Coric vs Alex Molcan



ATP Indian Wells Borna Coric [18] Borna Coric [18] 3 3 Alex Molcan Alex Molcan 6 6 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Coric 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Molcan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Coric 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [PR] Guido Pella vs [31] Tallon Griekspoor



ATP Indian Wells Guido Pella Guido Pella 6 6 Tallon Griekspoor [31] Tallon Griekspoor [31] 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* ace 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* ace 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Matwe Middelkoop / Botic van de Zandschulp vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



ATP Indian Wells Matwe Middelkoop / Botic van de Zandschulp Matwe Middelkoop / Botic van de Zandschulp 3 6 6 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [5] 6 3 10 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 L. Glasspool / Heliovaara 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 df 9-6 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Middelkoop / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-2 → 5-3 M. Middelkoop / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 M. Middelkoop / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 3-1 → 4-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-0 → 3-1 M. Middelkoop / van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Middelkoop / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Middelkoop / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Middelkoop / van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Middelkoop / van de Zandschulp 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Middelkoop / van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

(25) Petra Martic vs Varvara Gracheva



WTA Indian Wells Petra Martic [25] Petra Martic [25] 0 3 2 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 6 6 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(12) Liudmila Samsonova vs Bernarda Pera



WTA Indian Wells Liudmila Samsonova [12] Liudmila Samsonova [12] 6 6 6 Bernarda Pera Bernarda Pera 2 7 7 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(23) Martina Trevisan vs Madison Brengle



WTA Indian Wells Martina Trevisan [23] Martina Trevisan [23] 5 6 6 Madison Brengle Madison Brengle 7 1 2 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(5) Yifan Xu / (5) Zhaoxuan Yang vs Alexa Guarachi / Erin Routliffe



WTA Indian Wells Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [5] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [5] 1 7 7 Alexa Guarachi / Erin Routliffe Alexa Guarachi / Erin Routliffe 6 6 10 Vincitore: Guarachi / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 40-40 2-3 → 3-3 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Alexa Guarachi / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

Marketa Vondrousova vs (28) Marie Bouzkova



WTA Indian Wells Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 0 6 6 0 Marie Bouzkova [28] Marie Bouzkova [28] 0 1 1 0 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 15-0 40-0 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Katerina Siniakova vs (13) Beatriz Haddad Maia



WTA Indian Wells Katerina Siniakova Katerina Siniakova 7 6 3 Beatriz Haddad Maia [13] Beatriz Haddad Maia [13] 5 7 6 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tatjana Maria vs (8) Daria Kasatkina



WTA Indian Wells Tatjana Maria • Tatjana Maria 0 2 1 0 Daria Kasatkina [8] Daria Kasatkina [8] 0 6 6 0 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tatjana Maria 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse vs (3) Lyudmyla Kichenok / (3) Jelena Ostapenko