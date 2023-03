Pablo Carreño Busta si ritira all’ultimo minuto dal torneo di Indian Wells. Radu Albot prende il suo posto

Sono arrivate brutte notizie per il tennis spagnolo dall’ATP Masters 1000 di Indian Wells 2023, con il ritiro dell’ultimo minuto di Pablo Carreño Busta, che ha tentato fino all’ultimo di competere ma ha dovuto arrendersi alla realtà dei fatti: i suoi problemi muscolari, che lo hanno afflitto fin dall’inizio della stagione, non si sono risolti del tutto. Si tratta di un duro colpo per il tennista asturiano, che avrebbe dovuto affrontare Andy Murray.

Questa rinuncia ha consentito a Radu Albot di entrare come lucky loser e sarà lui a sfidare lo scozzese.