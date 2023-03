Gianluca Mager sconfitto nella semifinale del challenger di Antalya

Gianluca Mager, tennista italiano classificato al 323° posto nella classifica ATP, è stato sconfitto in semifinale nel torneo challenger di Antalya dal tennista austriaco Sebastian Ofner, il quale occupa attualmente la 160ª posizione nella classifica mondiale. Il match è stato molto combattuto, con un primo set equilibrato che si è concluso con un tie-break vinto dall’austriaco per 8-6. Mager ha avuto due palle break, una delle quali avrebbe potuto consegnargli il set (avrebbe servito per il set sul 5 a 3), ma non è riuscito a sfruttarle a causa della grande resistenza di Ofner.

Nel secondo set, Mager è riuscito a ottenere un vantaggio di due break, portandosi sul punteggio di 5-2, ma ha poi subito la rimonta dell’avversario che ha pareggiato il punteggio sul 5-5. Il tennista italiano è riuscito a salvare tre match point consecutivi sul 5-6, ma alla fine è stato battuto nel secondo tie-break per 7-4.

La finale del torneo di Antalya vedrà Ofner affrontare l’ungherese Fabian Marozsan, classificato al 163º posto nella classifica ATP, il quale ha superato il ceco Vit Kopriva per 6-3 6-2. Ofner partirà come favorito, ma Marozsan, che ha dimostrato di essere in buona forma fisica e mentale, potrebbe rappresentare una sorpresa nel match.

CHallenger Antalya – terra

