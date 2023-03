Ecco come gioca Jaime Alcaraz, fratello di Carlos, a soli 12 anni (Video)

Sembra che non manchi molto perché Carlos Alcaraz possa avere la compagnia del fratello nel circuito ATP. Jaime Alcaraz, di soli 12 anni, sta già da alcune stagioni compiendo i passi necessari per diventare un tennista professionista, proprio come suo fratello maggiore.

Questa settimana il giovane sta prendendo parte ad un torneo under 12 in Portogallo, che si disputa su superficie indoor veloce. Nel video che mostra alcuni dei punti vinti nell’ultimo incontro, si può notare come Jaime abbia molte similitudini con Carlos, ad esempio nella sua capacità di fare drop shot, così come nel suo servizio e nella potenza del suo diritto.