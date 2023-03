Casper Ruud elogia Indian Wells come “quinto slam” e poi dichiara “Giocherei con un solo servizio. Non sarebbe semplice, ma è una regola che cambierei”

Casper Ruud arriva a Indian Wells con la sua stagione appena iniziata. Almeno, è così che il norvegese lo afferma, indicando l’inizio della stagione al torneo di Acapulco. Ora si misurerà con Diego Schwartzman al secondo turno, ma la conferenza stampa di anteprima del torneo è stata segnata da una suggestione molto curiosa del nordico.

FIDUCIOSO AD INDIAN WELLS

Tornare a Indian Wells è una grande sensazione. È uno dei tornei più importanti dell’anno e un luogo con molte opportunità per i giocatori. È molto ben organizzato e tutti vogliono mostrare il loro miglior tennis. Anche io voglio farlo. Ho avuto un paio di settimane di allenamento e riposo a febbraio e la mia stagione è iniziata veramente la scorsa settimana, ad Acapulco. Spero di poter ottenere grandi risultati qui.

INDIAN WELLS, UN MASTERS 1000 DIVERSO

È uno dei nove Masters 1000 e non assegna più punti di Shanghai, Montecarlo o Cincinnati. Ma è un po’ diverso, sì. Forse perché lo stadio è così grande che sembra di giocare un Grand Slam. È un torneo misto, con un tabellone di 128 giocatori, e ha infrastrutture eccezionali. Capisco perché viene etichettato come il quinto Slam.

REGOLA CHE CAMBIEREI NEL TENNIS

Giocherei con un solo servizio. Non sarebbe semplice, ma è una regola che cambierei. È qualcosa che non accadrà mai, ma mi piacerebbe giocare alcuni tornei con un solo servizio a disposizione per vedere cosa accadrebbe. Avremmo più scambi di palla. A volte, soprattutto su un campo duro, è molto facile mantenere il servizio e non ci sono scambi di palla divertenti. Credo che sarebbe divertente, anche se ci sono persone che pensano che sia più emozionante vedere ace e scambi più brevi.