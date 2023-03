Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 10 Marzo 2023. In campo due azzurri in singolare e Fognini-Bolelli in doppio

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diego Schwartzman vs [3] Casper Ruud

2. Jordan Thompson vs [2] Stefanos Tsitsipas

3. [7] Maria Sakkari vs Shelby Rogers (non prima ore: 00:00)

4. [5] Daniil Medvedev vs Brandon Nakashima (non prima ore: 03:00)

5. Camila Giorgi vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 05:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jil Teichmann vs [9] Belinda Bencic

2. Evgeniya Rodina vs [2] Aryna Sabalenka

3. Pedro Cachin vs [12] Alexander Zverev

4. [6] Coco Gauff vs [Q] Cristina Bucsa (non prima ore: 03:00)

5. [14] Frances Tiafoe vs Marcos Giron

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Tung-Lin Wu vs [10] Cameron Norrie

2. [16] Barbora Krejcikova vs [WC] Dayana Yastremska

3. [15] Petra Kvitova vs [WC] Elizabeth Mandlik

4. [20] Matteo Berrettini vs [Q] Taro Daniel (non prima ore: 02:00)

5. [6] Andrey Rublev vs Jiri Lehecka

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [24] Jelena Ostapenko

2. Jason Kubler vs [21] Grigor Dimitrov

3. Ugo Humbert vs [25] Denis Shapovalov

4. [17] Karolina Pliskova vs Anna Kalinskaya (non prima ore: 02:00)

5. Linda Noskova vs [31] Amanda Anisimova

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Yoshihito Nishioka vs [Q] Cristian Garin

2. [22] Roberto Bautista Agut vs Emil Ruusuvuori

3. [32] Maxime Cressy vs [Q] Alejandro Tabilo

4. [13] Karen Khachanov vs Oscar Otte

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Simone Bolelli / Fabio Fognini

2. [WC] Bianca Andreescu / Yulia Putintseva vs [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez

3. [OSE] Magda Linette / Caty McNally vs Monica Niculescu / Alicja Rosolska (non prima ore: 23:30)

4. John Isner / Jack Sock vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

5. Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Austin Krajicek / Mackenzie McDonald

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs [28] Botic van de Zandschulp

2. Jamie Murray / Michael Venus vs [6] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

3. [WC] Yibing Wu vs [23] Alejandro Davidovich Fokina

4. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Linda Fruhvirtova vs [27] Anhelina Kalinina

2. [26] Anastasia Potapova vs Xiyu Wang

3. Xinyu Wang vs [18] Ekaterina Alexandrova

4. Eri Hozumi / Yana Sizikova vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Donna Vekic vs [Q] Lesia Tsurenko

2. Anna Blinkova vs [11] Veronika Kudermetova

3. [22] Shuai Zhang vs [Q] Rebecca Peterson

4. Anna Bondar / Kimberley Zimmermann vs [WC] Danielle Collins / Peyton Stearns