Indian Wells: riecco Matteo Berrettini, i bookmaker blindano l’esordio con Daniel. A Fognini serve un’impresa contro Shelton?

Il problema al polpaccio che lo ha messo fuori gioco ad Acapulco è risolto, ed è con più ottimismo che Matteo Berrettini si avvia al debutto a Indian Wells contro il giapponese Taro Daniel, proveniente dalle qualificazioni. Conferma che arriva anche dai bookmaker, con il tennista azzurro saldamente al comando nel testa a testa della partita di domani: la vittoria è infatti quotata tra l’1,25 e l’1,27, contro il 2,35 del numero 103 del ranking. Tre le vittorie di Berrettini nei quattro precedenti con Daniel, l’ultimo dei quali lo scorso anno a Napoli per 2 set a 0. Anche stavolta è il 2-0 l’esito scelto dagli analisti nelle quote sul risultato esatto, a 1,74, mentre per il 2-1 si sale a 3,60. In attesa dei primi riscontri sul campo, l’azzurro parte però in seconda linea nelle scommesse sul vincitore del torneo: il trofeo al momento è offerto a 41, lontano dal 2,90 del favorito Daniil Medvedev.

Oggi in campo per i colori italiani nel singolare maschile Fabio Fognini che parte secondo le quote nettamente sfavorito contro Ben Shelton. L’americano è dato a 1.24 invece l’azzurro a quota 4.00.