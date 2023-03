Alcaraz: “Sto bene, sono pronto per Indian Wells”. Se vince il torneo, torna n.1

Non gioca sul cemento outdoor da US Open 2022

Dopo il forfait al 500 di Acapulco per il riacutizzarsi del problema muscolare patito ad inizio stagione, la partecipazione di Carlos Alcaraz ad Indian Wells era ancora in dubbio. È stato lo stesso “Carlito” a sgombrare ogni nube, affermando di sentirsi bene e di aver recuperato per giocare il suo tennis nel primo M1000 della stagione. Così Alcaraz nella press conference di ieri notte: “Mi sento davvero bene in questo momento. Oggi è stato il primo allenamento in cui mi sono esercitato con alcuni giocatori, ho giocato alcuni punti. Mi sento benissimo. Mi sono preso alcuni giorni di pausa ed è stato davvero bello per me. Sono pronto”.

Carlitos has landed in Tennis Paradise 🌴@carlosalcaraz & @FTiafoe hit the practice courts in Indian Wells#TennisParadise pic.twitter.com/IUGQUCS2Uk — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2023



Alcaraz giocherà ad Indian Wells con una motivazione extra: in caso di vittoria, tra 10 giorni sarà di nuovo n.1 del ranking ATP, scavalcando Djokovic. “È davvero un gran obiettivo per me. Giocare un Masters 1000 è sempre difficile e voglio davvero ottenere un buon risultato qui. Adoro questo torneo. Vincere ed essere di nuovo il numero 1 sarebbe fantastico, voglio davvero provarci”.

Carlos è già al secondo turno del tabellone, dove attende il vincente della sfida tra il qualificato Kokkinakis e la wild card Holt. Si sente bene, ma non si considera il favorito, non avendo disputato un torneo su questa superficie da moltissimo tempo: “Sul cemento penso di essere davvero un buon tennista, quindi ci proverò, ma non mi considero il favorito per vincere il torneo perché è passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato sul cemento. Ci sono molti grandi giocatori in tabellone che hanno la possibilità di vincere il torneo. Ho le mie possibilità di vincere il torneo e ho intenzione di provare a coglierle”.

Alcaraz è la prima testa di serie. Sulla sua strada potrebbe incontrare Murray, Draper, Hurkacz, Paul, Auger-Aliassime, eventualmente in semifinale uno tra Sinner e Rune. Medvedev, il giocatore più in forma delle ultime settimane, è invece della parte bassa del tabellone quindi potrebbe affrontarlo solo in finale.