Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 09 Marzo 2023

M25 Quinta Do Lago 25000 – 1st Round

[6] Francesco Forti vs TBD Non prima delle 15:00



Il match deve ancora iniziare

M25 Rio Cuarto 25000 – 2nd Round

[4] Francisco Comesana vs Lorenzo Bocchi Non prima delle 17:00



Il match deve ancora iniziare

Facundo Juarez vs Fermin Tenti 2 incontro dalle 14:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Kish Island 15000 – 2nd Round

[5] Marco Miceli vs Ishaque Eqbal ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

Leonardo Catani vs Kabir Hans ore 12:30



Leonardo Catani vs Kabir Hans ore 12:30

L. Catani 6 6 K. Hans 3 2 Vincitore: L. Catani

[3] Matyas Fuele vs Andrea Bacaloni Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round

[1] Samuel Vincent ruggeri vs Duckhee Lee ore 10:00



Samuel Vincent ruggeri vs Duckhee Lee ore 10:00

S. Vincent Ruggeri [1] 6 4 D. Lee 4 5

M15 Aktobe 15000 – 2nd Round

[6] David Perez sanz vs Niccolo Catini Non prima delle 17:00



David Perez sanz vs Niccolo Catini Non prima delle 17:00

D. Perez Sanz 2 N. Catini 5

Aliaksandr Liaonenka vs Federico Bertuccioli Non prima delle 15:30



Aliaksandr Liaonenka vs Federico Bertuccioli Non prima delle 15:30

A. Liaonenka 3 6 7 F. Bertuccioli 6 3 6 Vincitore: A. Liaonenka

M15 Monastir 15000 – 2nd Round

Tom Paris vs [2] Luca Potenza Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

[7] Szymon Kielan vs Lorenzo Carboni 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

Jie Cui vs [6] Stefano Napolitano 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Creteil 15000 – 2nd Round

Amaury Raynel vs Andrea Guerrieri Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Porec 15000 – 2nd Round

Tommaso Compagnucci vs Matej Dodig ore 10:00



Tommaso Compagnucci vs Matej Dodig ore 10:00

T. Compagnucci 3 M. Dodig 2

[8] Riccardo Balzerani vs Davide Galoppini ore 10:00



Riccardo Balzerani vs Davide Galoppini ore 10:00

R. Balzerani [8] 1 D. Galoppini 2

Antonio Massara vs [7] Sebastian Prechtel Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

[4] David Pichler vs Luca Castagnola ore 11:30



Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce vs [5] Daniele Capecchi ore 10:00



Martin Landaluce vs Daniele Capecchi ore 10:00

M. Landaluce 0 D. Capecchi [5] 1

M15 Antalya 15000 – 2nd Round

Gabriele Pennaforti vs [8] Nicolas Zanellato ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

[4] Arthur Reymond vs Filippo Speziali 2 incontro dalle 11:00



Arthur Reymond vs Filippo Speziali 2 incontro dalle 11:00

A. Reymond [4] 0 F. Speziali 0

Valerio Perruzza vs [2] Stefan Palosi ore 11:00