Sabalenka e Fritz vincono la Coppa Eisenhower (Video della Finale)

Aryna Sabalenka e Taylor Fritz hanno vinto la Coppa Eisenhower, un torneo di doppio misto disputato con il formato tiebreak, dopo aver sconfitto la squadra della Polonia, composta da Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, con il punteggio finale di 10-8. La tennista bielorussa e il tennista statunitense hanno ricevuto un premio in denaro di 200.000 dollari, oltre a testarsi in campo per perfezionare i dettagli in vista dell’edizione 2023 di Indian Wells, dove Fritz difenderà il titolo.