Masters 1000 Indian Wells: Qualificazioni. Arnaldi e Passaro sconfitti al turno decisivo

Out i due azzurri

Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, due tennisti italiani in gara nel torneo “BNP Paribas Open” di Indian Wells, sono stati eliminati al turno decisivo delle qualificazioni.

Matteo Arnaldi, ventiduenne di Sanremo, si è qualificato per il turno decisivo dopo aver sconfitto l’ex top 30 Lloyd Harris in due set. Tuttavia, Arnaldi è stato sconfitto dall’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 94 del ranking, in un’ora e cinquantuno minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-4.

Anche Francesco Passaro, ventiduenne di Perugia, si è qualificato per il turno decisivo dopo aver vinto il suo primo incontro contro Mitchell Krueger in tre set. Tuttavia, durante il suo match contro il cinese di Taipei Tung-Lin Wu, numero 175 del ranking, Passaro ha avvertito un dolore alla gamba destra. Dopo aver chiesto un “medical time out” e aver provato a continuare, Passaro ha deciso di ritirarsi dal torneo quando si trovava sotto di 3-0 nel secondo set, dopo aver perso sette giochi consecutivi.

Masters 1000 Indian Wells – hard

ATP Indian Wells Thanasi Kokkinakis [9] Thanasi Kokkinakis [9] 6 6 Matteo Arnaldi [13] Matteo Arnaldi [13] 4 4 Vincitore: Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

