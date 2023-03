Un “deserto” di tanti dubbi e pochissime certezze

Ci stiamo avvicinando all’inizio del torneo di Indian Wells con poche certezze e molti dubbi. Le certezze sono date, com’era nell’aria, dal fatto che Nole Djokovic non potrà partecipare alle tappe primaverili statunitensi, in virtù del fatto che, non essendosi voluto vaccinare, com’è arcinoto, contro il Covid è andato a sbattere contro la norma del governo federale U.S.A. che ha prolungato sino al prossimo 11 maggio l’obbligo di vaccino per gli stranieri che vogliano entrare negli Stati Uniti, e dallo straordinario momento di forma che Daniil Medvedev sta vivendo.

Per il resto, solo dubbi. Tutti gli altri o sono attanagliati da limiti, o da promesse che stentano ad essere mantenute, o, peggio, da una teoria di infortuni che non può non cominciare a preoccupare.

Nel primo dei due “Sunshine Double” sarà Carlos Alcaraz la prima testa di serie, e su di lui gravano ancora i postumi dell’infortunio patito in gennaio prima della disputa degli Australian Open e riacutizzatosi in modo preoccupante nel corso della finale di Rio de Janeiro, prima dominata e poi persa contro Norrie. In che condizioni sarà Carlito lo sapremo presto, certo è che il draw rischia fortemente di mettere in campo un’edizione zoppa.

Intanto, per la storia e la cronaca, per la prima volta in questo secolo Indian Wells non vedrà ai nastri di partenza né Federer (ampiamente previsto dal suo ritiro), né Djokovic, né Nadal, sempre più alle prese coi suoi troppi malanni; ma è un altro campanello d’allarme a doverci far preoccupare.

Subito dopo la finale di Doha, vinta contro Murray. Daniil Medvedev ha voluto porre l’accento su un fatto: a detta sua, da un po’ di tempo in qua – visto che se n’era già lamentato a Melbourne – le palline non sono più consone. In certe condizioni sono sempre più difficili da spingere, diventano “ super fluffy” (una volta avremmo detto “ grandi come gatti”…), si fa una fatica boia a spingerle e le articolazioni ne risentono. Pare che a Rotterdam in parecchi si siano confidati col russo lamentando problemi ai gomiti, ai polsi, alle spalle e i ritiri di “Tsitsi” e Korda ad Acapulco, di Rune a Rotterdam hanno autorizzato a pensare che ci sia ben più del vero in ciò che Daniil ha confidato.

Certo è che se lo show business del tennis non è più in grado di offrire con continuità il miglior cast possibile, se dobbiamo abituarci a vedere col contagocce i protagonisti, accontentandoci di ciò che riescono a regalarci i co-protagonisti superstiti, non è un bel segno.

Ma, come mi aiuta a pensare e scrivere il mio fraterno amico Paolo Moro, uno che è nel tennis a 360° gradi, conoscendo come pochi attrezzi e dinamiche, il problema legato alle palline non è che uno degli aspetti che sta minando il massimo circuito maschile.

Sì d’accordo, anche se le aziende si impegnano nel controllo della qualità per fornire prodotti senza pecche, a tutti noi è capitato ultimamente di aprire un tubo di palle, e di una qualsiasi marca, per ritrovarsene una bolsa, e ciò può dipendere dal fatto che non sempre le partite di feltro rispettano gli standard previsti, o che ci sì è imbattuti in un caucciù di non primissima qualità, ma, ripeto, questo non è che uno degli ingredienti che portano alla lunga teoria di infortuni ai quali continuiamo ad assistere.

Per rimanere nell’ambito dell’attrezzatura, un capitolo dovrebbe essere legato e speso per ciò che le corde producono: le corde in poliestere e in monofilamento quante perniciose vibrazioni producono sulle articolazioni e sui tessuti molli? Nessun dispositivo antishock è in grado di smorzare totalmente le onde negative derivanti dall’impatto reiterato con una palla “ fluffy” che ti arriva a più di cento all’ora. Utopia pura l’idea romantica di poter tornare alle racchette di legno (tra l’altro il tennis elbow esisteva pure allora…), rispolverando quanto si è fatto nel baseball americano con le mazze di metallo, bandite perché in grado di attuare un “effetto fionda” tale da far dire a chi di dovere che la tecnologia non poteva sostituire il talento dei giocatori. In effetti, quando si vide che la media dei punti era aumentata esponenzialmente e gli home run era diventati il doppio della media dei punti, nel baseball decisero di optare per una decisa inversione a U: la gente s’era stufata di vedere continui fuori-campo, con l’eccezione diventata regola. Nel tennis moderno è impensabile che si possa attuare una tale inversione.

Anche i terreni di gioco ci mettono del loro nel sollecitare fortemente le articolazioni, questa volta degli arti inferiori. Se la terra rossa ha la capacità di ammortizzare meglio e di preservare fasce plantari, ginocchia e caviglie (l’incidente al Roland Garros occorso a Sasha Zverev l’anno scorso è da annoverarsi ad un triste, sciagurato episodio…), le superfici in duro, pur con l’inserimento di elementi cushion, atti a rendere più confortevole e meno impattante il gioco, i campi temporanei, che spesso trovano la loro miglior resa solo vero la fine del torneo, alla lunga possono produrre effetti davvero indesiderati. Vero è che nel corso degli anni le scarpe hanno avuto un apporto migliorativo dalla tecnologia, con battistrada che consentono inusitate scivolate anche sui campi resinati e spatolati, e le intersuole in EVA garantiscono alte caratteristiche di elasticità, leggerezza e comfort, ma la lunga stagione del tennis giocata sul “duro” effetti ne dà.

Per evitare di dare l’idea che il nostro mondo sia ammorbato dal pensiero e che gli appartengano solo cose negative, occorre dire che, a proposito di racchette, grip, corde, dumper, superfici e scarpe, mai s’è potuto giocare così tanto, facile e bene, a tutte le latitudini e in tutte le condizioni: nessuno sport del resto è esente dalla possibilità di elargire traumi. L’unico modo per non averne non è assolutamente affascinante. Almeno per tutti noi.

Quindi come fare per preservare gli atleti e proteggerli dagli infortuni derivanti da un’intensa attività? Credo che l’unica soluzione stia in una programmazione molto, molto, molto attenta degli impegni agonistici, di un’adeguata preparazione fisica e mentale, di debiti, indispensabili momenti dedicati al recupero.

Il guaio è che il meccanismo messo in atto da ATP (forse l’unico caso al mondo in cui in un sindacato i controllati sono anche i controllori e viceversa…) e ITF è affascinante e perverso ad un tempo: la centralità del mondo occidentale nello sviluppo del calendario e dei circuiti è venuta meno da mo’. L’immissione di ingentissimi capitali da parte di nazioni diventate potentissime e di paesi emergenti ha di fatto spostato più d’un asse e consentito ai giocatori d’avere continue opportunità di competere, avendo ormai stagioni senza soluzione di continuità.

Un po’ d’anni fa, parecchi anni fa, ricordo un conto che ci mettemmo a fare con Pino Carnovale, uno dei fari della nostra preparazione atletica nell’ambito tennistico, per vedere di quante settimane abbisognasse un giocatore di alto livello e di grandi ambizioni per esplicitare al meglio la sua attività. Saltò fuori che tra tornei, appuntamenti dell’allora Coppa Davis, periodi di preparazione e poi di richiamo, di recupero e lecito riposo, occorressero circa 60 settimane perché il lavoro venisse svolto al meglio. Peccato che un anno di settimane ne abbia solo 52…

Sì, i giocatori di tempo ne hanno davvero poco. La loro vita è un costante tourbillon e se hai la disgrazia di trovarti a giocare in un range che sta al di sotto dei primi 200 ATP, combatti in un mondo che è fatto di sole spese, di un continuo peregrinare alla ricerca di tappe giuste che ti consentano di incamerare quei punti tali da consentirti d’avere una miglior classifica e di poter raggiungere una qualificazione nel main draw d’uno Slam, dove se ti riesce di passare le “quali” e perdere al primo turno porti a casa quasi 70,000 € e il quotidiano può cominciare a cambiare.

La spinta a competere sempre e sempre di più è dettata, oltre che dal raggiungimento o dal superamento dei propri limiti, da una montagna di denaro che ha davvero pochi eguali e che sembra lì a portata di racchetta. Il guaio è che nel nostro sport nulla è garantito. Non è come, per dirne una, nel calcio professionistico dove firmi un contratto e sai che, giocando bene o giocando male, i soldi arrivano lo stesso. Nel tennis no: ogni settimana sei chiamato a ricominciare da capo e nulla è sicuro.

Anzi, il meccanismo del ranking messo in atto fa sì che un positivo risultato avuto dodici mesi prima, in una tappa rivelatasi buona, corrisponda ora un tonfo che ti faccia ruzzolare indietro di parecchi posti, vietandoti non soltanto la riconferma morale, ma non più in grado di garantirti un certo introito, miglior alloggio, viaggi con poco stress in località privilegiate, e via dicendo.

Potrebbe raccontare tanto Lorenzo Sonego, salito al n° 21 quasi alla fine del 2021 e poi incappato in una serie di prestazioni che l’hanno ricondotto ad essere il 20 febbraio scorso il N.° 71 ATP: essere 21 o 71, 50 posizioni più sotto, significa praticare un altro mondo, con la preoccupazione di non poter tornare più dov’eri, coi dubbi che prendono ad assillarti, con partite in più da giocare perché devi passare dalle qualificazioni per ottenere il pass nei main draw che prima ti accoglievano a braccia aperte. Con la paura di dover, prima o poi, tornare a giocare nei challenger, un “mondo di mezzo” che garantisce sopravvivenza e niente più. Per fortuna Sonny ha un grande cuore e un grande uomo al fianco, quel Gipo Arbino che è suo padre aggiunto e che lo sa guidare nei momenti bui.

Sarà interessante vedere che cosa succederà ora a Matteo Berrettini. Matteo ormai è assurto ad essere una star mediatica di prima grandezza, con tutto quello che ne consegue. Quando vieni colpito da improvvisa, meritata celebrità cambia tutto il contesto della tua vita. Ti cercano tutti quanti: non sapevi di avere così tanti presunti, sedicenti amici. Diventi una discreta macchina produttrice di profitti e accanto di ritrovi ad avere consulenti che guadagnano se tu guadagni, che ti propongono ospitate, shoot pubblicitari continui, un contatto sempre più continuo e pressante col “gran mondo”. Se prima giravi solo col coach in un rapporto simbiotico, sempre più spesso è un carrozzone ad accompagnarti, ed sempre più difficile rimanere focalizzati su quello che dovrebbe essere il tuo principale campo d’azione

Tralasciando tentazioni di gossip, la situazione attuale di Matteo è tale da chiedergli e chiedersi che cosa voglia fare da grande: il suo fisico è una macchina delicata e particolare, con uno squilibrio evidente tra telaio e motore: se non è preparato al meglio, tende a finire fuori strada, oppresso da mille problemi. Ha fatto tanto per arrivare lassù in alto: può accontentarsi già ora, tirare i remi in barca per approdare in una realtà esclusivamente mediatica? Non credo, per quanto lo conosco, che Vincenzo Santopadre digerisca più di tanto questo periodo, tanto da aspettarmi decise reazioni se la stagione di Berrettini dovesse continuare sulla falsariga di questi ultimi mesi.

Per sopravvivere nel mondo che troppo spesso noi giudichiamo dorato, occorrono sani e solidi principi, grandi valori e una testa ferrea, capace di farti resistere a tutte le malie che ti si prospettano. Ma la cosa più importante è avere qualcuno accanto a te che sappia continuare a dare forma al sogno e faccia della sincerità, anche bruta, il suo credo. Qualcuno che ti aiuti a programmare al meglio la tua attività, per evitare, come mi diceva una volta Gianluca Pozzi (che peccato non coinvolgere di più uno con un’esperienza così, uno che s’è costruito davvero da solo!), di far sì che si perda tempo nel giocare troppo o troppo poco, nello scegliere tornei e viaggi sbagliati, compagni sbagliati.

In questo Riccardo Piatti è sempre stato maestro. Ha sempre saputo tenere i suoi ragazzi al riparo, facendo sì che si inquinassero meno possibile, tenendo a bada agenti, sponsor e “Dulcamara” vari, nel rispetto costante dei ruoli, perché i suoi giocatori potessero andare in campo sereni, perché quello solo contava. Riccardo era ed è uno che se deve dirti che, per il tuo bene, devi trovare il coraggio di fermarti, te lo dice, senza se e senza ma. Ma non è da tutti.

Sì, la vera salvezza, la possibilità di preservarsi dagli infortuni, e per evitare di avere accanto dei preparatori che ti aiutino ad accelerare il recupero, è bene agire prima, facendo sì che una calendarizzazione di attività e pause sia mirata a ottenere davvero i risultati migliori.

Il tennista è un atleta atipico: è chiamato a reiterare gesti alla loro massima espressione in un tempo indefinito, in uno spazio che si restringe e si dilata a seconda delle condizioni e delle situazioni. Il circuito lo chiama a prestazioni continue, a cambiare località in modo perenne (Cristiano Caratti una volta mi ha raccontato che capì di doversi assolutamente fermare un giorno che, svegliandosi, provò a chiedersi in che città si trovasse senza riuscire a darsi una risposta…), per un periodo di attività agonistica piena che oggi s’avvicina, tra inizio e fine, prossimo ai quindici anni.

Le palline, le racchette, i campi, il contesto sono solo degli ingredienti. Il composto finale è dato da una miscela sapiente che pochi, davvero pochi riescono a realizzare indenni. Tutti gli altri finiscono, in un modo o nell’altro, per pagare un prezzo alto in termini di logorio fisico e mentale.

Sarà che sono passati gli anni e che, parafrasando Eduardo Galeano, col tempo abbiamo finito per assumere una precisa identità: non siamo altro che mendicanti di buon tennis. Andiamo per il mondo col cappello in mano, stiamo davanti ad uno schermo supplicando di poter vedere grandi match. E i grandi match li possono regalare solo i grandi giocatori. Ma se i grandi giocatori sono rotti, mostrano segni d’usura, di chi potremo mai continuare ad innamorarci?

Elis Calegari