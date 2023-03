Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 07 Marzo 2023. Quattro azzurri in campo

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Thanasi Kokkinakis vs [13] Matteo Arnaldi

2. [7] Alexei Popyrin vs [17] Taro Daniel

3. [1] Dusan Lajovic OR [WC] Tennys Sandgren vs Felipe Meligeni Alves OR [16] Rinky Hijikata (non prima ore: 01:00)

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Ashlyn Krueger vs [13] Magdalena Frech

2. [10] Rebecca Peterson vs [WC] Caroline Dolehide

3. Olga Danilovic vs Kaja Juvan

4. A. Rus vs S. Errani (non prima ore: 01:00)

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Radu Albot vs [22] Jan-Lennard Struff

2. [5] Christopher O’Connell OR Alejandro Tabilo vs [WC] Zachary Svajda (non prima ore: 22:00)

3. [6] Zhizhen Zhang OR Elias Ymer vs Juncheng Shang (non prima ore: 23:00)

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Dalma Galfi vs Katie Swan

2. [2] Cristina Bucsa vs Elena-Gabriela Ruse

3. [4] Rebeka Masarova vs L. Hovde or R. Jani (non prima ore: 23:00)

4. K. Rakhimova or N. Hibino vs J. Burrage or K. Birrell (non prima ore: 01:00)

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximilian Marterer vs Emilio Nava

2. [8] Cristian Garin vs [24] Filip Misolic

3. [3] Denis Kudla OR Alexandre Muller vs [WC] Alex Michelsen OR [19] Leandro Riedi (non prima ore: 00:00)

4. [2] Nuno Borges OR Pablo Andujar vs Andrea Collarini OR [18] Borna Gojo

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Anna Karolina Schmiedlova vs [24] Laura Siegemund

2. [7] Ysaline Bonaventure vs [23] Eva Lys

3. V. Gracheva or P. Marcinko vs M. Bassols Ribera or A. Friedsam (non prima ore: 23:00)

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Francesco Passaro vs Tung-Lin Wu

2. [9] Lesia Tsurenko vs Katie Boulter (non prima ore: 22:00)

3. Aleksandar Vukic vs [PR] Roberto Marcora (non prima ore: 00:00)