Masters e WTA 1000 di Indian Wells: Qualificazioni. Quattro azzurri al turno decisivo

Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Roberto Marcora sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo torneo Masters 1000 della stagione, che si sta svolgendo sul cemento di Indian Wells, in California.

Passaro, ventiduenne di Perugia, ha sconfitto all’esordio il tennista statunitense Mitchell Krueger in una partita molto combattuta. Con una grande determinazione ha vinto 6-4 4-6 6-0 in poco più di due ore di gioco. Adesso, il giovane italiano si giocherà l’ingresso nel main draw con il cinese di Taipei Tung-Lin Wu, n.175 del ranking, che ha già sconfitto una volta in passato.

Anche Matteo Arnaldi ha avuto un ottimo avvio di torneo. Il ventiquattrenne di Taichung ha superato il sudafricano Lloyd Harris, ex Top 31 e oggi numero 161 del ranking, in due set. Arnaldi ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e una grande personalità in campo, che gli hanno permesso di vincere 6-4 6-3. Adesso, il giovane italiano dovrà affrontare l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 94 del ranking, un avversario che non ha mai incontrato in passato.

Mattia Bellucci, invece, ha perso nel primo turno contro il moldavo Radu Albot. Nonostante una buona prestazione, Bellucci ha ceduto 6-3 6-4 contro un avversario, al momento, molto più esperto di lui.

Infine, c’è anche Roberto Marcora, che ha ottenuto l’accesso al torneo grazie al ranking protetto. Marcora ha vinto la sua prima partita battendo Stefan Kozlov, un ex promessa del tennis USA, per 6-1 6-3. Adesso si prepara a sfidare Alexander Vukic per accedere al main draw del torneo.

Masters 1000 Indian Wells – hard

1TQ Passaro – Krueger (0-0) ore 20:00



1TQ Albot – Bellucci (0-0) 2 incontro dalle ore 20:00



1TQ Harris – Arnaldi (0-0) 3 incontro dalle ore 20:00



1TQ Marcora – Kozlov (0-0) 5 incontro dalle ore 20:00



Nelle qualificazioni femminili Sara Errani ha vinto il primo turno nel torneo di Indian Wells battendo Ylena In-Albon in un’ora e 17 minuti con un punteggio di 64 62. L’elvetica era la numero 134 del ranking WTA, mentre Errani era la numero 97 e la 14esima testa di serie. Con questa vittoria, la tennista italiana si è presa la rivincita per la sconfitta rimediata l’anno precedente nelle semifinali dell’ITF da 60mila dollari di Grado, in terra rossa.

Martedì, Errani si giocherà l’ingresso nel main draw con la mancina olandese Arantxa Rus, che è al momento la numero 130 del ranking. Non sarà facile per la tennista italiana, che ha vinto solo una delle sei sfide precedenti tra le due. Rus ha infatti vinto l’ultima partita al primo turno di Varsavia nel 2022. Curiosamente, le due avrebbero dovuto affrontarsi anche domenica scorsa nella finale dell’ITF da 60mila dollari di Arcadia, ma la sfida è saltata per il forfait di Rus.

Lucrezia Stefanini, numero 117 del ranking WTA e 22esima testa di serie, invece, ha perso contro la slovena Kaja Juvan dopo oltre due ore e mezza di gioco. Il punteggio finale è stato di 76(6) 26 61. Juvan è attualmente la numero 135 del ranking, ma è salita fino alla posizione numero 58 a giugno del 2022. La 22enne di Lubiana ha così confermato l’esito dell’unico precedente disputato al primo turno dell’ITF da 25mila dollari di Ystad, sulla terra rossa svedese, nel 2018.

WTA 1000 Indian Wells – hard

1TQ Juvan – Stefanini (1-0) 4 incontro dalle ore 20:00



1TQ In-Albon – Errani (0-0) 6 incontro dalle ore 20:00