ITF Trnava e Astana: I Main Draw

ITF TRNAVA(Cze 60k cemento indoor)

[1] Viktoriya Tomova vs Katarzyna Kawa

Weronika Falkowska vs TBD

Jana Fett vs TBD

Kristina Dmitruk vs [8] Greet Minnen

[3] Oceane Dodin vs Maja Chwalinska

Nina Potocnik vs Mona Barthel

Lesley Pattinama kerkhove vs Barbora Palicova

Ela Platenikova vs [7] Jessica Bouzas maneiro

[6] Leyre Romero gormaz vs Alexandra Eala

Natalia Krockova vs Sonay Kartal

TBD vs TBD

Renata Jamrichova vs [4] Daria Snigur

[5] Elsa Jacquemot vs TBD

TBD vs TBD

Darja Semenistaja vs TBD

Amelie Smejkalova vs [2] Julia Grabher





ITF ASTANA(Kaz 60k cemento indoor)

[1] Moyuka Uchijima vs Natalija Stevanovic

Gozal Ainitdinova vs Maria Timofeeva

Ekaterine Gorgodze vs TBD

Noma Noha akugue vs [7] Na-Lae Han

[3] Kristina Mladenovic vs TBD

Anastasia Zakharova vs TBD

Ekaterina Makarova vs Darya Astakhova

Zhibek Kulambayeva vs [6] Chloe Paquet

[5] Polina Kudermetova vs Sonja Zhiyenbayeva

Anastasia Tikhonova vs TBD

Iryna Shymanovich vs TBD

[4] Tara Wurth vs TBD

[8] Nigina Abduraimova vs Lina Gjorcheska

Tena Lukas vs TBD

Vitalia Diatchenko vs TBD

Aruzhan Sagandikova vs [2] Sujeong Jang