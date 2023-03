Novak Djokovic costretto al forfait per Indian Wells

Novak Djokovic, il numero uno del mondo e campione dell’Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2023, ha annunciato domenica sera, poco prima del sorteggio delle qualificazioni, il suo forfait dall’ATP Masters 1000 di Indian Wells.

Per il secondo anno consecutivo, il tennista serbo di 35 anni non potrà partecipare a questo torneo perché non è stato vaccinato contro il Covid-19 e quindi non è autorizzato ad entrare negli Stati Uniti. Djokovic aveva chiesto un’eccezione per l’ingresso nel paese, ma la richiesta è stata respinta. Carlos Alcaraz sarà la prima testa di serie in California e potrebbe riprendersi la posizione di numero uno se vincerà il torneo.