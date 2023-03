Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione con l’ordine del giorno di oggi. 4 azzurri al via

Masters 1000 Indian Wells – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Lajovic, Dusan vs (WC) Sandgren, Tennys

Meligeni Alves, Felipe vs (16) Hijikata, Rinky

(2) Borges, Nuno vs Andujar, Pablo

Collarini, Andrea vs (18) Gojo, Borna

(3) Kudla, Denis vs Muller, Alexandre

(WC) Michelsen, Alex vs (19) Riedi, Leandro

(4) Gomez, Emilio vs Vukic, Aleksandar

(PR) Marcora, Roberto vs (Alt) Kozlov, Stefan

(5) O’Connell, Christopher vs Tabilo, Alejandro

(WC) Svajda, Zachary vs (21) Johnson, Steve

(6) Zhang, Zhizhen vs Ymer, Elias

Shang, Juncheng vs (14) Watanuki, Yosuke

(7) Popyrin, Alexei vs (PR) Klahn, Bradley

Hardt, Nick vs (17) Daniel, Taro

(8) Garin, Cristian vs (WC) Tien, Learner

Sousa, Joao vs (24) Misolic, Filip

(9) Kokkinakis, Thanasi vs (PR) Sugita, Yuichi

Harris, Lloyd vs (13) Arnaldi, Matteo

(10) Eubanks, Christopher vs Marterer, Maximilian

Nava, Emilio vs (23) Kotov, Pavel

(11) Albot, Radu vs Bellucci, Mattia

Blancaneaux, Geoffrey vs (22) Struff, Jan-Lennard

(12) Passaro, Francesco vs (WC) Krueger, Mitchell

Wu, Tung-Lin vs (15) Shevchenko, Alexander

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Robin Montgomery vs [13] Magdalena Frech

2. Coco Vandeweghe vs [24] Laura Siegemund

3. [WC] Caroline Dolehide vs [16] Harriet Dart

4. [9] Lesia Tsurenko vs Taylor Townsend

5. [WC] Liv Hovde vs [21] Reka-Luca Jani

6. Ylena In-Albon vs [14] Sara Errani

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Laura Pigossi vs [WC] Ashlyn Krueger

2. [11] Anna Karolina Schmiedlova vs [WC] Stephanie Yakoff

3. [7] Ysaline Bonaventure vs Viktoria Kuzmova

4. Katie Boulter vs [18] Diane Parry

5. [4] Rebeka Masarova vs Mirjam Bjorklund

6. [6] Diana Shnaider vs Arantxa Rus

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emilio Nava vs [23] Pavel Kotov

2. Geoffrey Blancaneaux vs [22] Jan-Lennard Struff

3. [8] Cristian Garin vs [WC] Learner Tien

4. Juncheng Shang vs [14] Yosuke Watanuki

5. [WC] Alex Michelsen vs [19] Leandro Riedi

6. Felipe Meligeni Alves vs [16] Rinky Hijikata

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Dalma Galfi vs Ana Konjuh

2. Elena-Gabriela Ruse vs [19] Tereza Martincova

3. Katarina Zavatska vs [23] Eva Lys

4. [5] Viktorija Golubic vs Olga Danilovic

5. [3] Varvara Gracheva vs [WC] Petra Marcinko

6. [8] Kamilla Rakhimova vs Nao Hibino

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Francesco Passaro vs [WC] Mitchell Krueger

2. Nick Hardt vs [17] Taro Daniel

3. Lloyd Harris vs [13] Matteo Arnaldi

4. [5] Christopher O’Connell vs Alejandro Tabilo

5. [4] Emilio Gomez vs Aleksandar Vukic

6. [2] Nuno Borges vs Pablo Andujar

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Katie Swan vs [17] Leolia Jeanjean

2. [2] Cristina Bucsa vs Erika Andreeva

3. [10] Rebecca Peterson vs Simona Waltert

4. Kaja Juvan vs [22] Lucrezia Stefanini

5. Marina Bassols Ribera vs [15] Anna-Lena Friedsam

6. Jodie Burrage vs [20] Kimberly Birrell

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tung-Lin Wu vs [15] Alexander Shevchenko

2. [11] Radu Albot vs Mattia Bellucci

3. Joao Sousa vs [24] Filip Misolic

4. [6] Zhizhen Zhang vs Elias Ymer

5. [PR] Roberto Marcora vs [Alt] Stefan Kozlov

6. Andrea Collarini vs [18] Borna Gojo