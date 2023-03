Sinner si allena a Indian Wells con Wawrinka (video)

Jannik Sinner ha effettuato una sessione di allenamento con Stan Wawrinka sul centrale di Indian Wells. Nel video che riportiamo, i due si sono concentrati sulla diagonale di rovescio, punto di forza di entrambi i giocatori, anche se con esecuzioni molto diverse tra loro

Stan e Jannik si allenano spesso insieme, sono in buona sintonia.

🎶 The sound of a 🎾 🎶@stanwawrinka killing the 🎾 in #TennisParadise 🌴

ft. @janniksin 🇮🇹 on the other side of the net 😍 pic.twitter.com/iik1lqV4w2 — TRAVEL&Sports (@travel__Sports) March 5, 2023

Dopo l’ottimo tennis mostrato nei tornei indoor disputati in Europa, c’è attesa per ritrovare in campo Sinner sul sintetico outdoor in California. Viste le sicure assenze di Djokovic, Nadal, e le condizioni incerte di Alcaraz dopo l’infortunio patito a Rio (non è sicura al 100% la sua presenza), Jannik sarà uno dei protagonisti più attesi. Medvedev sembra il giocatore da battere, ma chissà che possa pagare lo sforzo di tante partite (e vittorie) consecutive.