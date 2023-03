Matteo Berrettini parte per Indian Wells: “Andrò ad Indian Wells con la speranza di poter giocare”

Tramite un post su Instagram, Matteo Berrettini ha parlato della sua situazione fisica.

“Mi dispiace che il torneo di Acapulco sia finito così. Durante il primo set ho sentito un fastidio al muscolo del polpaccio dietro il ginocchio. Ho temuto il peggio perché il dolore continuava a peggiorare.

Mi sono sottoposto ad una risonanza magnetica subito dopo il match. I risultati hanno evidenziato come io sia stato fortunato a fermarmi in tempo: in ogni caso, questi sono stati più positivi del previsto, quindi andrò ad Indian Wells con la speranza di poter giocare. Grazie al team del torneo e a tutti coloro che hanno supportato l’evento”.

Ricordiamo che il sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Indian Wells avverrà lunedì sera alle ore 24 italiane.