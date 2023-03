Andrea Vavassori e Andrea Pellegrino vincono il torneo ATP 250 di Santiago in doppio dopo aver annullato match point (con video del match point)

Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori hanno fatto la storia del tennis italiano in doppio conquistando il loro primo titolo ATP in doppio in carriera nel circuito maggiore. La coppia italiana ha vinto la finale del “Movistar Chile Open” a Santiago, un torneo ATP 250 con un montepremi di 642.735 dollari, battendo Thiago Seyboth Wild e Matias Soto con il punteggio di 6-4, 3-6, 12-10.

È stata una partita molto combattuta, ma alla fine sono stati gli italiani ad avere la meglio dopo aver annullato anche una palla match nel supertiebreak. Vavassori, numero 58 del mondo nella classifica di specialità, è il doppista più esperto dei quattro finalisti. Ha già vinto un titolo ATP a Cagliari nel 2021 in coppia con Lorenzo Sonego, e aveva raggiunto una seconda finale ATP nel 2022 a Marrakech, ma l’aveva persa.

Pellegrino, invece, è al momento il numero 298 nel ranking ATP di doppio, ma ha dimostrato di avere un grande talento in questa specialità. Grazie a questa vittoria, Pellegrino e Vavassori diventano la seconda coppia italiana a vincere un titolo ATP in doppio nel 2023 dopo Simone Bolelli e Fabio Fognini.

ATP Santiago Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori 6 3 12 Thiago Seyboth Wild / Matias Soto Thiago Seyboth Wild / Matias Soto 4 6 10 Vincitore: Pellegrino / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 T. Seyboth Wild / Soto 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Pellegrino / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Pellegrino / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Seyboth Wild / Soto 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pellegrino / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild / Soto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-3 → 4-3 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild / Soto 1-1 → 1-2 A. Pellegrino / Vavassori 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild / Soto 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1