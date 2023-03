Challenger Antalya: Il Tabellone Principale e di Quali. Otto azzurri tra Md e Quali

Challenger Antalya – Tabellone Principale – hard

(1) Ofner, Sebastian vs (WC) Erel, Yanki

(WC) Kirkin, Ergi vs Valkusz, Mate

Coppejans, Kimmer vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs (5) Kolar, Zdenek

(3) Cobolli, Flavio vs Qualifier

Qualifier vs Mager, Gianluca

Gakhov, Ivan vs Fatic, Nerman

Qualifier vs (6) Dzumhur, Damir

(7) Tu, Li vs Geerts, Michael

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

(WC) Gaubas, Vilius vs Diez, Steven

Qualifier vs (4) Kopriva, Vit

(8) Ionel, Nicholas David vs Roca Batalla, Oriol

Michalski, Daniel vs Domingues, Joao

Giannessi, Alessandro vs Gerch, Lucas

Zekic, Miljan vs (2) Marozsan, Fabian

(1/Alt) Madaras, Dragos Nicolae vs Basic, Mirza

[WC] Khotchenkov, Egor vs (9) Weis, Alexander

(2) Neumayer, Lukas vs Marti Pujolras, Alex

Ferrari, Gianmarco vs (11) Fomin, Sergey

(3) Caruso, Salvatore vs (WC) Shvangiradze, Aleksandre

Ajdukovic, Duje vs (10) Lavagno, Edoardo

(4) Molleker, Rudolf vs (WC) Kirci, Koray

Bobrov, Bogdan vs (12) Melzer, Gerald

(5) Hassan, Benjamin vs (WC) Agabigun, Sarp

Topo, Marko vs (8) Erhard, Mathys

(6) Houkes, Max vs Chepelev, Andrey

Otegui, Juan Bautista vs (7) Travaglia, Stefano

Center – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Benjamin Hassan vs [WC] Sarp Agabigun

2. [2] Lukas Neumayer vs Alex Marti Pujolras

3. [4] Rudolf Molleker vs [WC] Koray Kirci

4. Duje Ajdukovic vs [10] Edoardo Lavagno (non prima ore: 14:00)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marko Topo vs [8] Mathys Erhard

2. Gianmarco Ferrari vs [11] Sergey Fomin

3. [WC] Egor Khotchenkov vs [9] Alexander Weis

4. [3] Salvatore Caruso vs [WC] Aleksandre Shvangiradze

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Max Houkes vs Andrey Chepelev

2. Juan Bautista Otegui vs [7] Stefano Travaglia

3. [1/Alt] Dragos Nicolae Madaras vs Mirza Basic

4. Bogdan Bobrov vs [12] Gerald Melzer (non prima ore: 13:30)