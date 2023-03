Luca Nardi conquista la finale nel torneo challenger di Pune

Luca Nardi ha raggiunto la finale del torneo Challenger di Pune, in India, dopo aver sconfitto in semifinale il ceco Dominik Palan, proveniente dalle qualificazioni e al numero 412 del ranking ATP. La vittoria contro Palan, che aveva eliminato al turno precedente il taiwanese Chun-Hsin Tseng, numero 124 del mondo e secondo favorito del seeding, ha confermato la buona settimana del tennista italiano.

Nella partita contro Palan, Nardi ha dovuto lottare duramente per ottenere la vittoria, conquistando l’incontro solo nel terzo set e chiudendo sul punteggio di 7-6 (4), 1-6, 7-5 in 2 ore e 15 minuti di partita. Non cerano precedenti tra i due giocatori, e la partita è stata molto equilibrata, con Nardi che ha avuto la meglio solo grazie alla sua determinazione e alla capacità di lottare, questa volta, fino alla fine.

Nel terzo e decisivo set Luca ha piazzato la zampata vincente sul 6 a 5, quando dal 15 pari ha conquistato tre punti consecutivi (complice anche un doppio fallo del ceco sul 15 pari) strappando il servizio all’avversario e vincendo set e match per 7 a 5.

Con questa vittoria, Nardi andrà alla caccia del quarto successo nel circuito Challenger in carriera, dopo le vittorie ottenute lo scorso anno a Forli, Maiorca e Lugano. In finale, il tennista italiano affronterà Max Purcell, testa di serie numero 3 del torneo.

ATP Pune Luca Nardi [4] Luca Nardi [4] 7 1 7 Dominik Palan Dominik Palan 6 6 5 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Palan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Palan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Palan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Palan 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Palan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Palan 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Palan 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Palan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Palan 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Palan 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Palan 15-0 ace 30-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Palan 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Palan 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Palan 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Nardi 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Palan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Palan 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3 ACES 131 DOUBLE FAULTS 665/96 (68%) FIRST SERVE 61/86 (71%)46/65 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 52/61 (85%)18/31 (58%) 2ND SERVE POINTS WON 13/25 (52%)0/2 (0%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)15 SERVICE GAMES PLAYED 169/61 (15%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/65 (29%)12/25 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/31 (42%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 2/2 (100%)16 RETURN GAMES PLAYED 1564/96 (67%) SERVICE POINTS WON 65/86 (76%)21/86 (24%) RETURN POINTS WON 32/96 (33%)85/182 (47%) TOTAL POINTS WON 97/182 (53%)