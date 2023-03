La USTA sta facendo pressione pubblicamente per consentire a Djokovic di partecipare ai tornei di Indian Wells e Miami

Il tempo sta per scadere per Novak Djokovic per sapere se otterrà un’autorizzazione speciale dal governo degli Stati Uniti per entrare nel paese e partecipare ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Le regole cambieranno solo per consentire l’ingresso ai cittadini non vaccinati dopo questi tornei, ma il serbo ha fatto richiesta per ottenere un’autorizzazione speciale e la USTA sta esercitando pubblicamente pressione affinché gli sia concessa.

“Novak Djokovic è uno dei più grandi campioni che il nostro sport abbia mai visto. La USTA e lo US Open hanno la speranza che Novak riesca a ottenere la sua richiesta di entrare nel paese e che i fan possano vederlo nuovamente in azione a Indian Wells e Miami”, si legge in un post della USTA, la federazione che organizza lo US Open, su Twitter.

Resta da sapere quando ci sarà una decisione formale su questa questione, anche se Djokovic ha garantito di non aspettare che il sorteggio del tabellone principale sia stato effettuato prima di prendere la decisione finale su se andare o meno negli Stati Uniti.