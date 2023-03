Matteo Berrettin infortunato già prima della partita di oggi. In forte dubbio la sua presenza ad Indian Wells

Matteo Berrettini ha sorpreso tutti giovedì sera ad Acapulco, ritirandosi dai quarti di finale dell’ATP 500 messicano quando era in svantaggio per 6-0 e 1-0, conquistando solo sette (!) punti, e ha addirittura subito i fischi alla sua uscita dal campo per non aver richiesto la presenza del medico o del fisioterapista (l’aveva richiesta nel primo set ma l’interruzione per pioggia ha fatto si che il pubblico non la vedesse). Tuttavia, Matteo sembra che sia entrato in campo già con problema fisico e alla fine dell’incontro ha spiegato ciò che stava accadendo.

Si tratta di un’infortunio alla gamba destra che mette in discussione anche la sua partecipazione all’ATP Masters 1000 di Indian Wells. La decisione finale in merito a quel torneo, che già conta su una lunga lista di ritiri, verrà presa nei prossimi giorni.