Luca Nardi centra le semifinali. Battuto Maestrelli a Pune

Luca Nardi conqista le semifinali del torneo challenger di Pune. Il giovane tennista pesarese, n.151 del ranking e quarto favorito del seeding, ha dimostrato una prestazione senza sbavature nei quarti di finale, sbarazzandosi del giapponese Rio Noguchi, n.210 del ranking ed ottavo favorito del seeding, per 63 60 in un’ora ed undici minuti di gioco.

Nardi ha chiuso il match con una striscia di sette giochi consecutivi, dimostrando una grande forza mentale e tecnica. Il giovane marchigiano si è così preso la rivincita per la sconfitta subita dal 24enne di Fukuoka al primo turno dell’ITF da 15mila dollari di Antalya (terra) in Turchia nel 2021.

Il prossimo avversario per Nardi sarà il ceco Dominik Palan, n.412 ATP, proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato in tre set il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng, n.124 del ranking e secondo favorito del seeding. Tra Nardi ed il 22enne di Hodonìn non ci sono precedenti.

Non ha avuto la stessa fortuna il giovane tennista di Pisa, Francesco Maestrelli. Il 20enne, n.175 ATP e quinta testa di serie, è stato sconfitto in maniera netta da Max Purcell, n.116 del ranking e terzo favorito del seeding.

Challenger Pune – hard

QF Noguchi – Nardi (0-0) ore 07:30



ATP Pune Rio Noguchi [8] Rio Noguchi [8] 3 0 Luca Nardi [4] Luca Nardi [4] 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Nardi 0-15 15-15 40-15 0-3 → 0-4 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Noguchi 0-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Nardi 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

QF Purcell – Maestrelli (0-0) 2 incontro dalle ore 07:30