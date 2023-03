WTA 250 Monterrey: Elisabetta Cocciaretto centra i quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto i quarti di finale nel torneo WTA 250 di Monterrey.

La 22enne di Fermo, attualmente n.49 del ranking WTA, ha ottenuto la vittoria sconfiggendo la tedesca Tatjana Maria, n.73 WTA, in un match durato due ore e quattro minuti e conclusosi con il punteggio di 76(5) 76 (3). Maria aveva lasciato solo un game alla connazionale Lucia Bronzetti, n.68 del ranking, al primo turno.

Nei quarti di finale Elisabetta Cocciaretto sfiderà la belga Elise Mertens, n.42 del ranking.

Cocciaretto ha iniziato il match strappando il servizio alla tedesca nel primo game del primo set con un rovescio al volo alla terza palla utile (1-0). L’italiana ha poi mantenuto il vantaggio fino al 3-1, ma ha subito la rimonta della sua avversaria che ha riagguantato il punteggio a 3-3 grazie a un doppio fallo della marchigiana sulla palla del contro-break, per poi superarla e portarsi sul 4-3.

il set è stato deciso al tie-break. Cocciaretto ha preso il sopravvento sul punteggio di 4-0 e poi 5-3, ma Maria è riuscita a riagguantare il pareggio sul 5-5. Tuttavia, l’italiana ha chiuso il tie-break con un rovescio al volo di rovescio vincente, conquistando il set per 7 punti a 5.

Nel secondo set, la reazione di Maria si è concretizzata subito con un break ai danni di Cocciaretto, che ha mandato un colpo in corridoio. Il set è seguito un copione simile al primo, ma con i ruoli invertiti: Maria ha difeso il vantaggio fino al 3-1, ma Cocciaretto è riuscita a riagguantarlo con un micidiale rovescio d’attacco incrociato, e poi a superare la sua avversaria sul 4-3.

L’azzurra ha continuato a vincere un game, portando a quattro la striscia di game consecutivi e brekkando ancora la sua avversaria sul 5-3. Maria ha riaperto il match annullando due match-point nel nono gioco con il servizio a disposizione e altri due in risposta nel gioco successivo, portando il punteggio sul 5-5.

Si andava ancora al tiebreak in cui la Cocciaretto è stata sempre la più propositiva. L’italiana ha preso il sopravvento sul punteggio di 4-1 e poi 5-2, siglando il 7 a 3 con un diritto incrociato a tutto braccio vincente.