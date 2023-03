ATP 250 Santiago: Ancora sconfitto Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di Santiago del Cile dall’ottimo spagnolo Jaume Munar, il quale è riuscito a vincere la partita senza lasciare spazio per le sorprese, chiudendo il match con un punteggio di 6-4 6-4 in soli un’ora e trentuno minuti.

Il giovane tennista italiano, molto falloso e poco ispirato, è apparso decisamente lento e privo della giusta grinta per poter invertire l’inerzia della partita. Sin dal primo game, Musetti è stato punto a freddo e ha subito il break che gli è stato fatale per l’assegnazione della prima frazione.

Nonostante le poche occasioni per poter tornare in partita, Musetti è riuscito ad arrivare per altre due volte alla palla break nel secondo set, ma senza fortuna. Munar, con mestiere, è riuscito a strappare la battuta al giovane italiano e ad andare avanti di un set e un break. Musetti si è trovato sul baratro, sotto 6-4 3-1, e non è riuscito a reagire, consegnando la partita all’avversario.

Questa è stata sicuramente una prestazione da dimenticare per Lorenzo Musetti, che ha avuto difficoltà a trovare il giusto ritmo di gioco e a sfruttare le poche occasioni a disposizione.