ATP Acapulco: Matteo Berrettini verso i quarti? Jacopo in cerca dell’impresa impossibile

Non dovrebbero esserci problemi per Matteo Berrettini negli ottavi di finale dell’ATP di Acapulco. Dopo aver superato Alex Molcan all’esordio, il tennista romano affronterà Elias Ymer in un altro match dove si presenta nettamente favorito: i betting analyst offrono il suo successo a 1,10, contro quello del suo avversario a quota 7. L’azzurro, riporta Agipronews, è avanti anche per la conquista del primo set, vista a 1,18, mentre lo svedese è visto a 4,25. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il successo in due parziali di Berrettini a 1,35, seguito dall’1-2 a 3,75.

In campo anche il fratello Jacopo Berrettini, chiamato all’impresa contro Alex de Minaur. L’australiano è infatti favorito per il successo a 1,02, mentre il classe ’98 vede una complicata vittoria a quota 12.