Nadal dopo Indian Wells uscirà dalla top10 dopo quasi 18 anni di presenza ininterrotta

“Sono molto triste di non poter competere a Indian Wells e Miami”. Con queste poche parole, accompagnate da una clip che lo mostra in palestra durante un esercizio di riabilitazione, Rafael Nadal ieri sera ha annunciato il proprio forfait per la “sunshine double”, i due Masters 1000 statunitensi di primavera. È un fatto non da poco, poiché il super campione di Maiorca lo scorso anno arrivò in finale al torneo californiano (battuto da Taylor Fritz, dopo una semifinale durissima contro Alcaraz). Non potrà quindi difendere i 600 punti accumulati e quasi sicuramente – servirebbero alcuni incastri poco probabili – uscirà dalla top10 del ranking mondiale.

L’uscita di Nadal dall’élite del tennis è un fatto storico: il pupillo di zio Toni infatti entrò per la prima tra i migliori dieci al mondo nel lontanissimo 25 aprile 2005 (fu n.7, scalando quattro posti dalla undicesima posizione), e… non è più uscito dalla top10! Attualmente Nadal conta 910 settimane di presenza consecutiva, quasi 18 anni, record all-time da quando il ranking è calcolato al computer. Ha rischiato fortemente di interrompere questa striscia tra giugno e luglio del 2015, quando per 7 settimane fu n.10.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 28, 2023

Tra i tennisti in attività, la seconda striscia più lunga è quella di Djokovic con “sole” 220 settimane (uscì dai migliori nei suoi due anni difficili per problemi al gomito, 2017 e 2018).

Questi sono invece i recordman all-time di settimane consecutive tra i top10:

1° – Nadal – 910 settimane (arriverà sicuramente a 912)

2° – Connors – 788 settimane

3° – Federer – 734

4° – Lendl – 619

5° – Sampras – 565

Dopo il 1000 di Indian Wells dovrebbe quindi chiudersi un’era “geologica” del tennis, con una striscia record che passerà in archivio e sarà davvero difficile da battere visto che Nadal è entrato in top10 molto giovane (non aveva ancora compiuto 19 anni) e vi è restato senza soluzioni di continuità fino agli attuali 36 e 9 mesi. Ironman!

Marco Mazzoni